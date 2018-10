Pd: Renzi, "Minniti autorevole; al via comitati civici"

ROMA, 14 OTTOBRE - Matteo Renzi ribadisce che le faide nel Pd devono avere fine, e rilancia un endorsement per Marco Minniti alla segreteria del partito. "Vedremo quando Martina lascera' - afferma l'ex presidente del Consiglio in una intervista al Corriere della Sera - Minniti e' autorevole e ha ricevuto apprezzamenti da sindaci di qualita': se si candidera' sara' contro Salvini, non contro altri dem. Zingaretti ha finalmente smentito ogni accordo con i 5 Stelle che ancora un mese fa qualcuno rilanciava come fondamentale.



Le cose per il Pd si mettono meglio. E andranno sempre meglio nei prossimi mesi. Ma basta con le guerre interne: il fuoco amico ha gia' fatto troppi danni". Renzi annuncia la presentazione di "comitati civici: una forma di resistenza culturale contro la sciatteria di questo governo. Parleremo di scienza, ricerca, futuro". "Il Pd - sottolinea - e' importante, ma non basta: c'e' tanta gente che chiede di lavorare contro questo governo ma non vuole la tessera di un partito. Nella lunga marcia nel deserto che ci aspetta, la Leopolda e' un accampamento originale".