Pediatri, disponibili 50mila tamponi a giorno complessivi. Fimp,'tra noi e medici base. Grande aiuto per servizi territorio'.

ROMA, 28 OTT - Ci sarà la disponibilità complessiva di "circa 50mila tamponi rapidi antigenici al giorno, da qui a fine dicembre, tra i pediatri di libera scelta ed i medici di famiglia".

Lo afferma all'ANSA il presidente della Federazione italiana medici pediatri (Fimp), Paolo Biasci, in relazione all'accordo siglato la scorsa notte per l'esecuzione dei tamponi rapidi negli studi medici. Così, rileva, "daremo un grandissimo contributo ai dipartimenti di prevenzione territoriali che stanno affogando subissati dalle richieste di test".

Sono previsti, ha sottolineato Biasci, "2 milioni di tamponi totali per medici di base e pediatri di libera scelta fino al 31 dicembre, con un finanziamento previsto di 30 milioni ed un costo medio per tampone di 15 euro. Su queste basi abbiamo calcolato che la disponibilità sarà di circa 50mila tamponi al giorno".

Si tratta di un "contributo forte che i medici potranno dare ai servizi pubblici delle asl, sgravando tali servizi da un sovraccarico di richieste di test. Circa 50mila tamponi che potremo effettuare sono infatti pari a circa un terzo del totale dei tamponi che vengono fatti in Italia giornalmente". Quanto alla sicurezza degli studi pediatrici in vista dell'esecuzione dei tamponi rapidi, questo secondo Biasci non rappresenta un problema: "Le procedure di sicurezza negli studi sono già norma quotidiana - afferma - poichè noi eseguiamo visite su pazienti pediatrici e tra loro potrebbero comunque esserci dei positivi asintomatici.

Dunque, tutte le regole di sicurezza e prevenzione sono già attualmente applicate".