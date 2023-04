Gimigliano (CZ). Pellegrinaggio diocesano alla Basilica della Madonna di Porto

"Pellegrinaggio diocesano al santuario di Porto: Monsignor Claudio Maniago guida il cammino con Maria, Madre e modello della Chiesa sinodale"

“In cammino con Maria, Madre e modello della Chiesa sinodale”. Con questo tema ritorna il tradizionale pellegrinaggio diocesano del 25 aprile al santuario della Madonna di Porto, presieduto dall’Arcivescovo Metropolita Monsignor Claudio Maniago. Un appuntamento storico istituito nel 1956 da monsignor Armando Fares in quello che venne definito il “Tempo della pace”, costruito durante la seconda guerra mondiale.

Parteciperanno al pellegrinaggio le aggregazioni laicali della chiesa diocesana che si daranno appuntamento, con l’Arcivescovo, presso l’artistica Chiesa Madre di Gimigliano da dove partirà il pellegrinaggio a piedi, alle ore 9,00, guidato dallo stesso monsignor Maniago, che raggiungerà Porto attraverso la strada provinciale, pregando per la pace. All’arrivo in Basilica la solenne concelebrazione eucaristica, mentre nel pomeriggio alle 15,30 si terrà l’Adorazione Eucaristica sui temi del Sinodo.

L’orario delle SS. Messe in programma a Porto è il seguente: 9,30 – 11,00 – 17,30 – 19,00. L’organizzazione è stata curata dal consiglio di amministrazione della Basilica in stretta sinergia con le parrocchie di Gimigliano e con l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Laura Moschella, ciascuna per le rispettive competenze. Presente e operativa anche la locale Caserma dei Carabinieri guidata dal comandante Francesco Aloisio. Treni speciali delle Ferrovie della Calabria collegheranno Porto a Catanzaro e Soveria Mannelli e un servizio navette il centro storico di Gimigliano a Porto.

Il consiglio di amministrazione in una nota esprime il ringraziamento verso gli interventi di riqualificazione che sono stati realizzati in questi mesi nella valle di Porto per iniziativa del comune di Gimigliano, tra cui i nuovi servizi igienici, il parco giochi per bambini e la gestione del verde attrezzato. Ringraziamento anche per l'attività svolta dai volontari dell'associazione "Amici del Santuario di Porto".