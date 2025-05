Penalizzazione Brescia: le Strategie di Sampdoria, Salernitana e Frosinone per restare in B

Tempo di lettura: ~4 min

Caos Playout in Serie B: il caso Brescia rimescola tutto. Salernitana e Sampdoria alla finestra

Brescia, Salernitana e Sampdoria: tre club, un destino appeso alle carte bollate. La Serie B 2024/2025 chiude la stagione regolare col botto, tra penalizzazioni in arrivo e playout congelati. Tutto ruota attorno al caso Brescia, accusato di irregolarità fiscali, con una possibile penalizzazione di 4 punti che ribalterebbe la classifica e la lotta per non retrocedere.

Il Brescia Rischia la Serie C: Penalizzazione Vicina

La Procura Federale ha aperto un fascicolo a carico del Brescia per presunto utilizzo irregolare di crediti d’imposta inesistenti. I versamenti per stipendi e contributi di febbraio sarebbero stati effettuati attraverso crediti non validi, per un totale di circa 1,4 milioni di euro. Il presidente Massimo Cellino ha denunciato di essere stato truffato da una società terza e ha presentato ricorso, ma intanto il processo sportivo è fissato per il 22 maggio.

Se la penalizzazione verrà confermata, i lombardi scenderanno da 43 a 39 punti, retrocedendo direttamente in Serie C.

Strategie a Confronto: Come si Muovono le Tre Squadre

Brescia: Tutto Sul Ricorso

Il club lombardo punta tutto sulla difesa legale. L’obiettivo è dimostrare la buona fede e far emergere il ruolo truffaldino della società che ha venduto i crediti. Cellino si è affidato a un pool di avvocati specializzati in diritto sportivo e tributario. La strategia è chiara: ottenere l’annullamento o la sospensione della sanzione in primo grado, o almeno uno sconto che eviti la retrocessione diretta.

In parallelo, il Brescia ha richiesto l’eventuale sospensione dei playout, nel caso in cui la penalizzazione venga contestata anche in sede di appello.

Salernitana: Prepararsi ai Playout o Festeggiare

Con la classifica attuale, la Salernitana sarebbe destinata a disputare i playout contro il Frosinone. Ma se il Brescia venisse penalizzato, i campani salirebbero al 16° posto e dovrebbero affrontare la Sampdoria.

Il club granata ha adottato una doppia linea strategica:

Piano A: allenamenti regolari, simulazioni di gara, gruppo unito e motivato per affrontare il playout Piano B: difesa delle proprie posizioni in Lega, per ottenere chiarezza prima di scendere in campo. Il presidente Iervolino ha chiesto garanzie: “Non possiamo prepararci senza sapere chi affrontiamo”.



Nel frattempo, lo staff tecnico si concentra su recupero fisico e motivazione mentale, in attesa di sapere l'avversario definitivo.

Sampdoria: Dal Baratro alla Speranza

Fino a pochi giorni fa, la Sampdoria era retrocessa in Serie C. Con i suoi 41 punti, era 18ª e fuori da tutto. Ma la penalizzazione del Brescia ribalterebbe i giochi e proietterebbe i blucerchiati al 17° posto, riaprendo clamorosamente le porte dei playout.

La strategia dei genovesi è improntata alla prudenza e alla preparazione:

Silenzio stampa assoluto, per non alimentare polemiche Lavoro mirato sul campo: mister Andrea Pirlo ha richiamato la squadra per un mini-ritiro tecnico in vista del possibile spareggio Presidio legale: il club ha incaricato un team di legali di monitorare l’iter federale sul caso Brescia, pronto ad agire in autotutela se si configurasse uno scenario penalizzante



Il direttore generale Nicola Legrottaglie ha parlato chiaro: “Siamo pronti a tutto. La squadra merita una seconda occasione”.

Nuova Classifica Ipotesi (con penalizzazione Brescia)

Pos Squadra Punti

15 Frosinone 43 16 Salernitana 42 17 Sampdoria 41 18 Brescia 39 19 Cittadella 39 20 Cosenza 30

La penalizzazione farebbe precipitare il Brescia al penultimo posto per differenza reti, scavalcato da Sampdoria e Salernitana.

Cosa Succede Ora

22 maggio: udienza di primo grado per il Brescia Entro 24-48 ore: atteso il verdetto federale Solo dopo la decisione si saprà se si disputeranno i playout e quali saranno le squadre coinvolte



Considerazioni Finali

Il caso Brescia è l’ennesimo colpo di scena in una Serie B che non smette mai di stupire. In ballo non ci sono solo punti e posizioni, ma anche milioni di euro di diritti TV e la sopravvivenza sportiva di società storiche come Sampdoria e Salernitana.

Nel frattempo, migliaia di tifosi restano col fiato sospeso. E una cosa è certa: questa stagione non si concluderà sul campo, ma nelle aule dei tribunali sportivi.

