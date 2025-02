Per il PD di Catanzaro una nuova stagione di impegno

Il Partito democratico cittadino, attraverso la recente costituzione del suo esecutivo, ha completato la fase di definizione dei suoi organismi.



E’ questo un grande risultato raggiunto grazie al lavoro che i circoli ed il neo eletto segretario cittadino hanno svolto in sinergia.



I nuovi organismi, espressione delle diverse esperienze professionali e politiche, lavoreranno al servizio dei cittadini, affrontando con determinazione e competenza i bisogni della gente.



Tutti i componenti, rappresentativi del patto intergenerazionale che caratterizza la nostra tradizione, collaboreranno in un’ottica di unità e di dialogo costante, per radicare ulteriormente il Partito in città e supportare l’amministrazione comunale.



Faccio gli auguri di buon lavoro all’Esecutivo, al coordinamento, al segretario Antonio Calogero ed ai circoli tutti.



Il partito democratico cittadino potrà contare su una squadra unita e motivata, che assieme agli attuali amministratori comunali dem, nel rispetto dei ruoli, sarà pronta a rispondere alle sfide del territorio con impegno costante e senso di responsabilità, avendo come obiettivo prioritario il benessere collettivo.



Giusy Iemma

Presidente dell’assemblea regionale PD