Pericolo Meteo: temporali e downburst minacciano Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto. Tutti i dettagli

Nonostante la pressione sia in graduale aumento sul nostro Paese, il meteo non riesce a mantenersi totalmente stabile. Nelle prossime ore infatti, su queste 3 regioni potranno ancora una volta abbattersi forti temporali accompagnati dai pericolosi Downburst.

Situazione generale: sul bacino del Mediterraneo si va rinforzando ulteriormente un campo di alta pressione di matrice africana che già in questi ultimi giorni ha portato condizioni meteo abbastanza stabile e soprattutto un graduale aumento delle temperature e del caldo specialmente sulle regioni del Nord, del Centro e sulla Sardegna. Tuttavia è proprio a causa del caldo che nelle ore pomeridiane e serali tendono a svilupparsi improvvisi focolai temporaleschi a tratti anche intensi accompagnati da rovesci, locali grandinate e anche dal fenomeno del Downburst. Per chi non lo sapesse , questo tanto temuto fenomeno a da collegarsi allo sviluppo di intense celle temporalesche ed è costituito da vere e proprie colonne d’aria fredda che scendono dalle nubi e si scagliano verso il suolo causando raffiche di vento che molto spesso superano addirittura la soglia dei 100 chilometri orari, provocando anche ingenti danni.

Evoluzione prossime ore: quali saranno allora le 3 regioni più a rischio di temporali nelle prossime ore? Come ci mostra la mappa qui sotto, il rischio si concentrerà tra il rilievi alpini lombardi, il Trentino Alto Adige e anche sui rilievi del Veneto. Nelle zone colorate di blu infatti, ci attendiamo quantitativi di pioggia fino a 40mm e dunque l'equivalente a 40 litri per metro quadrato.

Sul resto del Paese la presenza dell'alta pressione africana continuerà invece a dispensare tanto sole e tanto caldo anche se qualche nota d'instabilità potrebbe comunque coinvolgere alcuni tratti della dorsale appenninica centrale e settentrionale. Anche qui non possiamo escludere qualche locale focolaio temporalesco per altro in possibile e parziale sconfinamento verso le pianure adiacenti.

Da segnalare comunque che entro la tarda serata l'attività temporalesca sarà comunque destinata ad attenuarsi a garanzia di una nottata dove potremo dormire sonni abbastanza tranquilli. (iLMeteo)

In aggiornamento