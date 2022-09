Pfizer, +240% casi Covid tra bambini in Usa da luglio

ROMA, 20 SET - "Siamo ansiosi di estendere la protezione offerta dal vaccino a questa popolazione più giovane" dei bambini fra 5 e 11 anni di età. Lo ha affermato il CEO di Pfizer, Albert Bourla, osservando che "da luglio, i casi pediatrici di COVID-19 sono aumentati di circa il 240% negli Stati Uniti".

I risultati dello studio presentato oggi da Pfizer e BioNTech e che dimostrano la sicurezza del vaccino anti-Covid prodotto dalle due aziende per la fascia di età 5-11 anni sono i primi nel loro genere per i bambini sotto i 12 anni. Un altro studio dell'azienda Moderna per la valutazione del vaccino per la fascia di età pediatrica tra e 11 anni è ancora in corso. Sia il vaccino Pfizer che quello di Moderna vengono già somministrati ad adolescenti sopra i 12 anni e adulti in paesi di tutto il mondo. Sebbene i bambini siano considerati meno a rischio di Covid grave, si teme che la variante Delta altamente contagiosa possa determinare casi più gravi.

Inoltre, rilevano le aziende, l'immunizzazione dei bambini è considerata la chiave per mantenere aperte le scuole e aiutare a porre fine alla pandemia. Nello studio di Pfizer-BioNTech, i bambini nel gruppo di sperimentazione (di 5-11 anni) hanno ricevuto un regime a due dosi di 10 microgrammi, rispetto ai 30 microgrammi per i gruppi di età più avanzata, hanno affermato le società.

Le dosi sono state somministrate a 21 giorni di distanza. La dose di 10 microgrammi è stata "accuratamente selezionata come la dose preferita per la sicurezza, la tollerabilità e l'immunogenicità" per quel gruppo di età, sottolineano le aziende.

Gli effetti collaterali erano "generalmente paragonabili a quelli osservati nei partecipanti di età compresa tra 16 e 25 anni". Tra gli effetti collaterali più comunemente riportati, c'erano dolore e gonfiore nel sito dell'iniezione, mal di testa, brividi e febbre. Israele ha già dato un'autorizzazione speciale per vaccinare i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni che sono "a rischio significativo di malattia grave o morte" da Covid, utilizzando il vaccino Pfizer al dosaggio più basso.