“Pic-nic Day” ed è subito festa nell’incantevole cornice del parco della Basilica di Porto (Fotogallery)

Relax e divertimento non conoscono né età né barriere per gli ospiti della Rsa di Gimigliano

Ci sono poche cose tanto rilassanti quanto un pic-nic nella natura, vissuto in buona compagnia! Non lo dimenticheranno gli ospiti della Rsa “Madonna di Porto” di Gimigliano (Cz) che, in occasione del Pic Nic Day, sono stati protagonisti di una spensierata giornata all’aria aperta trascorsa tra l’affetto dei loro cari.

Godere dei colori e dei sentori della nuova stagione estiva e vivere momenti di leggerezza e di informalità sono stati solo alcuni degli scopi dell’iniziativa promossa dall’équipe multidisciplinare della Struttura che, mercoledì scorso, ha organizzato una passeggiata verso “u chianu de Puertu”, ovvero lo spazio pianeggiante adiacente la Basilica Minore della Madonna di Porto.

Dopo essersi ritrovati nel piazzale della Rsa, nonnini e familiari supportati dagli operatori socio-sanitari, dagli infermieri e dall’équipe al completo, si sono diretti verso il luogo sacro alla scoperta del verde paesaggio collinare e dei delicati suoni della natura, apprezzando tutta la bellezza intorno a loro nonché i profumi intensi tipici delle fioriture estive.

Ad accogliere la gioiosa comitiva nell’incantevole e fresca cornice del parco della Basilica, il diacono Mario Arcuri, l’Assessore comunale Salvatore Cubello ed alcuni rappresentanti della Proloco e dell’Avis di Gimigliano, che hanno manifestato un’affettuosa partecipazione ed una sentita vicinanza e sensibilità nei confronti degli anziani, della loro condizione di fragilità e dei loro bisogni.

L’allegria ha fatto da padrona alla grande festa animata da balli e canti accompagnati anche dalle note della chitarra suonata dalla presidentessa Avis, Maria Gariano.

Tra i momenti di spensierato divertimento non sono mancate le passeggiate lungo il viale alberato che costeggia le sponde del fiume Corace che con il suo gorgoglìo ha regalato ulteriori suggestioni e diffuso un rinnovato senso di benessere psicofisico tra tutti i nostri ospiti.

Grande occasione di aggregazione e convivialità, dunque, che ha dimostrato che la felicità ed il divertimento non conoscono né età né barriere specie quando ad aggiungere una nota di colore e di sapore c’è il delizioso pranzo preparato dagli chef della Struttura!

Il Pic-nic day si è rivelato un’occasione gioiosa che ha visto una “grande famiglia” riunita e accomunata dalla voglia di stare insieme e di ritrovarsi in un’atmosfera magica e unica, fuori dalla routine residenziale.

Interrompere la quotidianità dell’istituzionalizzazione ha consentito di lasciare una traccia indelebile tra le emozioni dei nostri ospiti nonché di fare, anche con quest’ultima iniziativa, un tuffo nel passato, tra i più piacevoli ricordi d’infanzia e della giovinezza ed in quelle tradizioni familiari che la nostra Rsa si impegna ogni giorno a preservare e ad onorare.

Con progetti come questo l’organizzazione della Struttura “Madonna di Porto” riesce ormai, quasi quotidianamente, a garantire quella continuità tra Residenza e territorio che si nutre dello scambio reciproco di affetti e rende gli anziani ancora protagonisti del processo di vita e di sviluppo della comunità grazie alla co-costruzione di una rete coesa e coordinata di scambio e di supporto.

E le famiglie di questo sono giornalmente grate: ospiti e familiari hanno espresso una profonda gratitudine e riconoscenza per le attenzioni ricevute ed il benessere percepito in questa gioiosa mattinata di relax.

L’iniziativa è piaciuta così tanto che ne hanno già “prenotato” una seconda edizione alla fine dell’estate così da accogliere con positività ed una rinnovata energia l’arrivo della stagione autunnale!

«Iniziative come questa annullano le distanze tra i nostri ospiti ed i loro familiari e, in un clima di svago e di socializzazione, dimostrano potentemente ai nostri nonni che, anche se non più autosufficienti, hanno ancora tanto da offrire e da condividere in una prospettiva di vita ancora fervida di progettualità», ha sottolineato l’Amministratore Unico Gianmario Poggi Madarena ringraziando le istituzioni sempre presenti, gli attori sociali sempre solidali e tutto il personale che ogni giorno si impegna per il compimento dei massimi standard di cura non solo nell’ambito delle prestazioni assistenziali e riabilitative, ma anche in tutte le attività risocializzanti, ricreative, laboratoriali e d’animazione che hanno come obiettivo assoluto il mantenimento di una condizione di benessere globale dell’anziano.

