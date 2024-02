Piracy Shield al primo test: IPTV Pezzotto - Difesa antipirateria nel derby d’Italia Inter-Juventus

Inaugurazione dell'era antipirateria con Piracy Shield – La sfida di Serie A parte con il big match Inter-Juventus

Innovazione nel contrasto alla Pirateria: a partire dal 1° febbraio 2024, la lotta contro la pirateria audiovisiva, in particolare contro l'uso di IPTV e il fenomeno del "Pezzotto", ha ricevuto un notevole rinforzo grazie all'attivazione di Piracy Shield. Questa piattaforma rappresenta un nuovo e più efficace strumento di contrasto alla diffusione illegale di contenuti.

Test di fuoco: la classica Inter-Juventus:

Il sistema Piracy Shield si trova di fronte alla sua prima grande prova questa sera, in occasione della partita Inter-Juventus, un evento che tradizionalmente attrae un vasto pubblico e potenziali violazioni dei diritti di trasmissione.

Commenti entusiastici dalla Lega Serie A:

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha accolto con grande entusiasmo l'attivazione di Piracy Shield. Questo strumento è visto come una svolta fondamentale per i produttori di contenuti e per il campionato, che da mesi attendevano una soluzione definitiva al problema del Pezzotto e delle IPTV illegali.

Come Funziona

Dazn, Sky e in generale i titolari dei diritti tv possono accedere a Piracy Shield e segnalare i siti illegali da oscurare agli Internet service provider entro 30 minuti. Chi sta guardando l'evento incriminato viene indirizzato a una pagina Agcom con questo messaggio scritto: "Il sito in oggetto è illecito ed è stato sottoposto a blocco da parte dell'autorità".

L'impatto Della Pirateria in Numeri:

La pirateria audiovisiva ha inflitto danni notevoli al campionato italiano, con stime che indicano perdite superiori a 300 milioni di euro annui. Il Piracy Shield è la risposta a questa emorragia finanziaria, con l'obiettivo di ridurre drasticamente la circolazione di flussi piratati.

Piracy Shield in Azione:

Già durante la partita Lecce-Fiorentina, Piracy Shield era operativo. Ancora non si hanno conferme su blocchi specifici, ma la struttura è pronta a intervenire entro 30 minuti dalla segnalazione di una trasmissione pirata o di un sito Pezzotto, garantendo così un'azione preventiva e tempestiva.