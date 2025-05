Playoff Serie B, disagi per lo Spezia: volo in ritardo per ore a Pisa

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Ritardo di quasi otto ore per il volo verso Lamezia Terme: la squadra è arrivata in Calabria solo nella notte. I playoff iniziano con un imprevisto.

La Spezia – Serata complicata per lo Spezia Calcio, alle prese con un lungo disguido aereo proprio alla vigilia della delicata sfida playoff per la promozione in Serie A. La squadra, attesa in Calabria per affrontare il Catanzaro nella semifinale d’andata, è rimasta bloccata all’aeroporto di Pisa per ore, a causa di un volo in partenza verso Lamezia Terme che ha subito un pesante ritardo.

Il volo previsto alle 15:30 è partito solo dopo le 23

Il decollo era inizialmente previsto alle ore 15:30, ma qualcosa è andato storto. I giocatori, lo staff tecnico e i dirigenti dello Spezia hanno atteso invano per tutto il pomeriggio, senza ricevere comunicazioni chiare sulle cause del ritardo. Solo in tarda serata, poco prima delle 23, l’aereo ha finalmente lasciato la pista, atterrando in Calabria a notte inoltrata.

Possibili disagi legati al maltempo

Al momento non sono state fornite spiegazioni ufficiali, ma secondo alcune indiscrezioni il ritardo potrebbe essere stato causato dalle condizioni meteorologiche avverse che hanno colpito la Toscana nel pomeriggio, con piogge intense e vento forte che hanno rallentato o bloccato diversi collegamenti aerei.

Una vigilia turbolenta per una sfida decisiva

Non il miglior modo per preparare una partita tanto cruciale. Il match contro il Catanzaro rappresenta un crocevia fondamentale per lo Spezia, che punta a tornare nella massima serie dopo la retrocessione dello scorso anno. La squadra dovrà ora ritrovare concentrazione e energie in tempi record, dopo una giornata estenuante iniziata con le valigie pronte e conclusa ben oltre la mezzanotte.

Impatto fisico e psicologico da valutare

Lo staff dovrà valutare con attenzione eventuali ripercussioni fisiche e psicologiche sui calciatori, costretti a trascorrere ore in aeroporto e affrontare un trasferimento serale non previsto. Il tecnico spezzino si è detto fiducioso, ma consapevole che l’approccio mentale alla gara sarà ancora più importante.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti