Podcast sulla fede, riflessioni di Don Alessandro Carioti

Ho deciso di proporti dei podcast su alcune tematiche di fede e su alcune situazioni particolari dell’esistenza.

Spesso leggiamo gli eventi della nostra vita con "gli occhiali" delle nostre conoscenze. Pensiamo di vedere bene e questo ci basta.

Quando però indossiamo le “lenti della fede”, cambia tutto. Scopriamo che tutto quello che vedevamo risulta più nitido, diverso. Non solo ma riusciamo anche a leggere la nostra vita e la storia degli altri con lungimiranza. Chissà, forse questi podcast potranno esserti utili.

“Piccoli semi del vangelo”, il titolo di questo canale radio, non è altro che le possibilità che io, tu, chiunque altro, sa offrire come dono di verità, agli altri, attraverso la propria fede, ciò che ognuno ha maturato nella sua vita. A loro volta altri, che accolgono questa verità, diventano “coltivatori” dello stesso vangelo, operai fedeli per la diffusione del vangelo nel mondo.

Buon ascolto a tutti.

PICCOLI SEMI DEL VANGELO



Play Download



Durata New 3:55 New 03:31 02:40

02:32

3:11 03:42

03:26

04:20 05:24

03:44

03:52

02:55

02:40

01:06

01:06



01:23



01:45



04:37



01:23



04:37



06:16



08:04







Don Alessandro Carioti