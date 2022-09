Poesia. Versi di Walter Perri: "Dicevi di amarmi”

Se c’è una categoria che ha fatto dell’amore un marchio di fabbrica è sicuramente quella dei poeti. Grandi scrittori di ogni tempo che hanno saputo trasformare meglio di chiunque altro questo sentimento in parole.



Oggi il Cantautore e Poeta Walter Perri ci presenta: E’ una poesia molto risalente, anch’essa contenuta in Amo la notte, edita da Calabria Letteraria Editrice, Gruppo Rubbetino. Non c’è molto da dire sui versi… si comprende benissimo che sono lo sfogo per un amore andato a male o percepito come tale al momento… I più attenti (sono onesto) ci vedranno qualcosa che ricorda Catullo in una sua celebre poesia a Lesbia… E’ l’influenza di questo grande autore della letteratura latina che mi ha sempre pervaso… Spero non vi dispiaccia… In fondo alla pagina, come sempre ultimamente, il tasto per ascoltare una mia canzone… Continuare ad amarti, che secondo me ben si adatta alla poesia di questa settimana. Tutte le mie poesie sono protette dalle norme sul diritto d’autore e così le mie canzoni che hanno la protezione della SIAE. Un forte abbraccio… A presto ancora. (wp)





Dicevi di amarmi

Ricordi?

C’era il sole

e tu dicevi di amarmi.

Io,

bambino affamato

a uno sterile seno

nutrivo di te

la mia grande illusione.

Tu dicevi di amarmi.

Ed io,

per te lo avrei giurato.

Ora, al tempo perduto,

io porgo il capo.

Sia fatta vendetta,

ho tradito la vita

stracciata e venduta

a un amaro mercante.

Ricordi?

C’era il sole

e tu, tu

dicevi di amarmi.





Walter Perri





