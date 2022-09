Poesia Versi Walter Perri “Ti farò l’amore”

Se c’è una categoria che ha fatto dell’amore un marchio di fabbrica è sicuramente quella dei poeti. Grandi scrittori di ogni tempo che hanno saputo trasformare meglio di chiunque altro questo sentimento in parole.



InfoOggi ospiterà nella rubrica Resilienze Walter Perri, Cantautore calabrese e Poeta ci delizierà in una sorta di magia che vogliamo presentare in questa piccola raccolta con cadenza settimanale.

Parole senza tempo che ben rappresentano l’amore in tutte le sue sfumature e che parlano direttamente al cuore e con il cuore.



Oggi il Cantautore e Poeta Walter Perri ci presenta:Ti farò l’amore, fa parte di Amo la notte, raccolta di poesie che ho pubblicato per Calabria Letteraria Editrice – Gruppo Rubbettino. Sono versi intensi, di grande passione giovanile, prodotto sincero e senza reticenza alcuna, di quello che ognuno di noi ha provato almeno una volta nella vita, quando la carnalità rende l’amore umano, in un percorso inverso di sublimazione che è un tutt’uno con la storia dell’umanità. A fine pagina, cliccando sull’apposito tasto, potrete ascoltare la mia “Dimmelo”. Un caro abbraccio a tutti Voi!





Ti farò l’amore





Ti farò l’amore,

come l’ultima volta

al mondo.

Sui piedi,

che tracciano le strade

del mio tormento.

Sulle gambe,

colonne di Doro

al tempio del tuo ventre.

Ti farò l’amore sui seni,

scogli scoscesi

nel mare del mio rimpianto.

Ti farò l’amore,

come l’ultima volta

al mondo.

Come l’ultima volta.

Prima di morire.

Link canzone:





Link della canzone

https://www.n1m.com/walterperri/song/800829-Dimmelo?fbclid=IwAR0buw-EVOS2EIWYKOyMWzsj0zvRUU1dNc0agDEDTztesqfx2tyPOJgxHYo