Poesie. Walter Perri: Ti bacerò

Se c’è una categoria che ha fatto dell’amore un marchio di fabbrica è sicuramente quella dei poeti. Grandi scrittori di ogni tempo che hanno saputo trasformare meglio di chiunque altro questo sentimento in parole.

InfoOggi ospiterà nella rubrica Resilienze Walter Perri, Cantautore calabrese e Poeta ci delizierà in una sorta di magia che vogliamo presentare in questa piccola raccolta con cadenza settimanale. Parole senza tempo che ben rappresentano l’amore in tutte le sue sfumature e che parlano direttamente al cuore e con il cuore. Oggi il Cantautore e Poeta Walter Perri ci presenta:

Ti bacerò è una poesia di desiderio e passione. C’è un legaccio che lega a ciò che non è stato e rimane un proposito infuocato. I versi diventano chiavi per liberarsi dalla voluttà appassionata. Il bacio, ovvero il sogno fatto certezza di tanta intimità, è l’arma liberatrice, quanto fatua, da un proposito irreale e non corrisposto. Resta la volontà di liberarsi da un fardello che rende l’anima un tumulto, sospesa tra illusione e freddo rifiuto. Il bacio, diventa l’atto catartico per la liberazione di una mente, che innamorata confonde e sente suo, ciò che mai lo è stato e mai lo sarà.

Ti bacerò

Ti bacerò,

un giorno,

con gli occhi

un po' socchiusi.

Studierò

il tuo viso,

che il tempo

ha accarezzato.

Leggerò di te,

nelle sue linee

incerte.

I sogni infranti,

rincorsi

e ormai dissolti,

saranno scritti

su quella prima ruga.

Le labbra

sveleranno il tuo segreto.

Tumide e calde,

come se fosse allora.

Ti bacerò

un giorno.

Sarà

la prima volta.

Tutto

si compirà.

Ed io potrò lasciarti.



Walter Perri

