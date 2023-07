Polistena: Auddino (M5S), N.O.L.E. apertura dei cantieri. Domani a Locri la conferenza stampa sull’inizio dei lavori del nuovo reparto di oncologia.

POLISTENA (RC), 13 LUG - (Riceviamo e pubblichiamo).

“Quando cominciai insieme al Dottore Gennaro e al Professore Federico, pochi ci credevano. Dopo circa tre anni, il sogno è diventato realtà”

La tabella di marcia l’abbiamo rispettata, rigorosamente. Domani mattina presenteremo ufficialmente l’apertura dei cantieri (partiti da poco) e faremo il punto con i cittadini e la stampa sullo stato dell’arte e sul cronoprogramma dei lavori. Alle ore 9,30 nella sala della Biblioteca presso il Palazzo Nieddu. Con grande soddisfazione presenteremo i lavori del progetto N.O.L.E., reso possibile grazie all’apporto insostituibile della Associazione Angela Serra e dei suoi attivissimi volontari, nella persona del suo Presidente Prof. Massimo Federico, e del Dott. Attilio Gennaro responsabile regionale della Associazione e vero motore di tante iniziative – afferma l’ex senatore Giuseppe Auddino, neo-coordinatore provinciale per il M5S.

Insieme a noi saranno presenti anche il Presidente della Regione Occhiuto, l’ex sindaco di Locri, oggi assessore regionale Calabrese, il sindaco di Locri Fontana, il DG dell’ASP Di Furia ed il Presidente dell’associazione dei comuni della locride Maesano.

Tutto è proseguito secondo la precisa tabella di marcia presentata oltre due anni fa alla presenza di Federico e Gennaro presso l’ospedale di Locri, in occasione della presentazione alla stampa del progetto esecutivo.

Avendo toccato con mano i risultati ottenuti a Modena e a Lecce, non avevo dubbi che anche a Locri avremmo fatto bene grazie all’apporto dell’Associazione Angela Serra e con il pieno supporto del DG Di Furia che convintamente ha creduto nella bontà del progetto per la rifunzionalizzazione del reparto di Oncologia del presidio ospedaliero cittadino. Ho sempre fermamente creduto che anche in Calabria è possibile importare quelle buone pratiche che hanno determinato tanti successi altrove: basta affidarsi agli uomini e alle donne di buona volontà, conclude Auddino.