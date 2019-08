Politica: Conte bis, le prime indiscrezioni dall'UE

ROMA, 29 Agosto - Si riparte ufficialmente dal Conte bis. Il nuovo Governo che si andrà a formare, sulle ceneri del precedente, non sarà nel segno della continuità, -"Non sarà un governo del "contro" ma del "per", con queste parole, Giuseppe Conte accetta il mandato, con riserva, conferitogli da Mattarella.

Nel discorso subito dopo l'incarico, Conte parla già di Europa. Ci sarà una svolta più europeista, che nascerà proprio per rendere omaggio ai nuovi partner di governo, un'apertura verso l'UE, tanto amata dai democratici. Dagli Stati dell'Unione, arrivano i primi rumors sul cambiamento che si andrà a formalizzare in Italia, nei prossimi giorni anche al vertice di ministeri importanti. Ottimista e contento è il vice cancelliere e ministro delle Finanze tedesco, il socialdemocratico (Spd) Olaf Scholz, dichiarando che l'incarico per la formazione di nuovo governo in Italia è "una buona notizia per l'Europa, mi rallegro che con ogni probabilità in Italia finisce la crisi di governo e può ora prendere il timone un governo nuovo, stabile e progressista", ha aggiunto Scholz in una dichiarazione dall'Ufficio stampa del suo ministero.

Diversamente, nella parte più ad est dell'Europa, le vedute sono opposte. Il premier ungherese Viktor Orban ha scritto direttamente a Salvini, esordendo con un "Caro Matteo"... posso assicurarti che noi ungheresi non dimenticheremo mai che sei stato il primo leader europeo occidentale a voler fermare il flusso dei migranti illegali in Europa attraverso il Mediterraneo". Il testo del messaggio è stato postato su Twitter da Zoltan Kovacs, un portavoce del primo ministro ungherese.

Il leader della Lega, in diretta dal suo profilo fb, ha appena annunciato che il 19 ottobre prossimo, chiamerà gli italiani in piazza per manifestare contro il nuovo esecutivo giallo-rosso denominato Conte 2, sarà la "giornata dell'orgoglio".

Laura Fantini

