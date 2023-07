Vigile del fuoco eroico salva uomo dal suicidio sul ponte Bisantis di Catanzaro

Pompiere eroico salva uomo dal suicidio sul ponte Bisantis di Catanzaro. Un evento drammatico è stato sventato grazie all'intervento tempestivo di un pompiere presso il ponte Bisantis di Catanzaro. Un uomo, identificato come F.S., stava cercando di compiere un gesto estremo lanciandosi nel vuoto.

Tuttavia, grazie alla presenza del vigile del fuoco Fabio Argirò, che al momento si trovava fuori servizio e in visita presso il Comando provinciale di Bergamo, il tragico epilogo è stato evitato. Mentre transitava in auto lungo il ponte, Argirò ha notato l'uomo in procinto di scavalcare la ringhiera e si è prontamente fermato per intervenire. Con abilità e calma, è riuscito a convincere F.S. a desistere dal suo intento e a scendere dal parapetto.

Successivamente, il coraggioso pompiere ha chiamato il numero di emergenza 118 e ha informato le forze dell'ordine, assicurandosi che l'uomo fosse adeguatamente assistito. L'intervento di Argirò ha dimostrato ancora una volta l'importanza del coraggio e della prontezza dei vigili del fuoco nel preservare vite umane e offrire sostegno nelle situazioni di crisi