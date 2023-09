Pre-Res Soverato 2023: un passo avanti nella Protezione Civile e nell'Ambiente. Video

Soverato, si presenta in conferenza stampa il progetto Pre-Res Soverato 2023

SOVERATO - Soverato punta tutto sulla prevenzione in tema di Protezione civile e ambiente. Dopo il progetto milionario di reggimentazione delle acque che ha portato ad allargare le sezioni dei corsi d’acqua cittadini per evitare i possibili allagamenti, il Comune mette mano ai piani di emergenza abbracciando il progetto “PRE-RES SOVERATO 2023”. Un percorso di informazione e divulgazione in materia di protezione civile a costo zero per l’ente soveratese, nato dalla collaborazione con l’associazione E.Di.Ma.S. “Emergency and Disaster Management Studies” e con la LUMSA MASTER SCHOOL.

Prove generali per testare le strategie da adottare nella nuova pianificazione strategica multirischio:<>. L’area di intervento abbraccia l’ambito territoriale del Com 5 che comprende 28 comuni tra cui quello di Soverato che conta 7,7kmq di superficie e 8566 abitanti.

Il 26 novembre sarà la giornata di esercitazione attiva che renderà la popolazione protagonista con l’attivazione delle funzioni di supporto nel Centro operativo COC e al centro operativo misto COM sul rischio idrogeologico- maremoto ed assegnazione di compiti e funzioni tecniche operative alle organizzazioni e alle strutture operative partecipanti per le working areas.