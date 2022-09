Dramma in Pakistan, precipita aereo con 95 persone a bordo 'aggiornamento'

Un aereo pachistano è precipitato poco prima del suo atterraggio all'aeroporto di Karachi. L'aereo proveniva da Lahore. Secondo fonti locali citate da altri media si tratta di un Airbus A-320 della compagnia aerea Pia (Pakistan international airlines).

L'aereo aveva 107 persone a bordo tra passeggeri e membri dell'equipaggio: lo ha reso noto il ministero dell'Aviazione pachistano, secondo quanto riporta la Cnn. Media locali riportano inoltre che il velivolo è caduto in una zona residenziale.

Le immagini trasmesse dalle tv locali mostrano fiamme e un denso fumo nero sul luogo in cui è caduto l'aereo e secondo alcuni media sarebbero state colpite anche "numerose" abitazioni. Per il momento però questa informazione non è stata confermata e non si hanno notizie di vittime tra i residenti della zona. Sempre secondo i media locali la comunicazione tra l'aereo e la torre di controllo dell'aeroporto di Karachi si è interrotta un minuto prima dell'atterraggio

In aggiornamento

Cosa si sa dell'incidente?

Il sito Flightradar24 mostra che il volo è partito alle 02:21 ora italiana e che “l'ultimo segnale è stato ricevuto nello stesso minuto”. L'aeroporto ha riferito che l'aereo ha perso quota alle 2:22 italiane, prima di colpire una barriera di cemento e schiantarsi contro l'edificio di due piani.

