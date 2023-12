Premier Giorgia Meloni parla delle sfide epocali e della trasformazione digitale. Video

Un messaggio di unità e innovazione dal Premier Giorgia Meloni. Il Premier Giorgia Meloni ha recentemente rilasciato un messaggio riguardante le sfide epocali che l'Italia e il mondo stanno affrontando. Ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra nazioni e ha espresso il suo interesse per le proposte e gli spunti che emergeranno da discussioni e lavori futuri. In particolare, ha messo in evidenza la trasformazione digitale come una delle sfide più complesse da affrontare.

Sfide epocali e collaborazione internazionale

Meloni ha affermato che le sfide attuali sono così grandi che "le singole Nazioni non possono e non sono in grado di affrontare da sole". Ha espresso il suo piacere nel vedere che queste sfide siano al centro delle riflessioni e dei lavori in corso, definendole forse "la più grande sfida che abbiamo in questo nostro tempo".

Ascolto e Partecipazione

Il Premier ha anche dichiarato che il governo è aperto a raccogliere "gli spunti e le proposte che emergeranno" su vari temi. Questo suggerisce un approccio collaborativo e partecipativo alla governance, dove le idee e le proposte da vari settori possono essere integrate nelle politiche pubbliche.

Meloni ha salutato tutti i ministri, i rappresentanti istituzionali, delle imprese, dell’università, della ricerca e dei media che contribuiranno ai lavori futuri, definendo l'evento una "kermesse" che servirà come punto di riferimento nel settore.

Trasformazione Digitale

Uno dei punti focali del discorso è stata la trasformazione digitale, descritta come una delle "sfide più complesse" che l'Italia è chiamata ad affrontare. Questo pone l'accento sull'importanza dell'innovazione e della modernizzazione come strumenti chiave per affrontare le sfide future.

Ecco il messaggio integrale diramato dal Premier Giorgia Meloni