Presentazione libro Capitolo Vita, Sabato 13 Maggio Libreria Raffaello NAPOLI

Sabato 13 maggio 2023, alle ore 18.00, si terrà a Napoli la presentazione del libro Capitolo Vita, di Nunzia Drago e Raffaella Gialfonso – Di Leandro Ed., a cura di Mariavittoria Veneruso, presso la Libreria Raffaello in via Kerbaker 33-35.

Il libro, curato dalla giornalista Mariavittoria Veneruso, è stato scritto da Nunzia Drago, nel corso della sua breve ma intensa vita, e racconta di quanto fosse intenso e totale l’amore per la vita di questa ragazza speciale. Nunzia descrive le giornate in ospedale, le amiche di scuola, il suo amore sviscerato per la vita, quella vita alla quale questa piccola grande donna si è aggrappata con tutta se stessa fino all’ultimo giorno. E poi l’amore per la famiglia, consapevole in modo struggente che prima o poi la sua storia sarebbe giunta al termine, il primo amore per Loris, anche lui salito in Cielo e altro grande protagonista di quella fame di vivere raccontata in Capitolo Vita.

Nunzia che voleva fare la scrittrice, Nunzia che chiede alla sua Prof Anna Deluca, insegnante al Liceo Cafiero di Barletta (BAT) di aiutarla a terminare il libro, una Prof verso la quale la ragazza provava affetto e stima profondi, tanto da chiederle la prefazione. Nunzia che invia un messaggio a tutti i suoi coetanei: la vita è un dono! Rispettatela! Rispettatevi! Amava troppo la vita Nunzia, e mamma Raffaella, con l’aiuto della preziosissima Prof Anna Deluca, delle amiche di scuola, della nipote Angela Digiorgio, ha realizzato il desiderio della figlia: Capitolo Vita ora è pubblicato, e il suo messaggio, partito da Barletta, sta facendo il giro d’Italia...

Dialoga con l’autrice (la mamma di Nunzia) Mariavittoria Veneruso, giornalista e curatrice del libro, interviene Cristina Di Nunzio, mamma di Loris, altro grande protagonista della vita di Nunzia e del libro, letture di brani a cura di Flavio Baldes, autore e attore di teatro. Raffaella Gialfonso, coautrice e mamma di Nunzia, sarà presente sabato alla Libreria Raffaello, come a tutte le altre presentazioni organizzate dalla casa editrice, con un unico grande messaggio indirizzato ai ragazzi: “voi che potete vivere, dovete farlo nei momenti più bui; anche e soprattutto per tutte le ragazze e i ragazzi, che – come Nunzia – sono stati costretti a morire...”.

La vita è un dono. Rispettatela! Rispettatevi!