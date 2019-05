Presidente Abramo: presentato "Sportello Europa" per l'accesso ai finanziamenti dell'unione europea

CATANZARO, 14 MAGGIO - Lo “Sportello Europa” è realtà. Il presidente della Provincia Sergio Abramo ha incontrato i sindaci del territorio per presentare lo strumento strategico della nuova fase di attività dell’Amministrazione provinciale. Ad affiancare Abramo vi era il dirigente Antonio De Marco, che ha illustrato le modalità attraverso le quali sarà possibile beneficiare della struttura di supporto e assistenza gratuita ai Comuni.

Lo "Sportello Europa" intende rispondere alla vasta domanda rilevata presso i Comuni della Provincia di Catanzaro di avere a disposizione una struttura condivisa sul territorio per valutare le possibilità di accesso ai finanziamenti dell’Unione Europea per gli enti locali, sia a livello di risorse del POR Calabria che dei PON nazionali, sia a livello di progetti "desk" diretti finanziati dalla Commissione Europea. Il servizio mette a disposizione dei Comuni e degli enti pubblici della Provincia di Catanzaro un’informativa costante ed aggiornata in merito alle possibilità di finanziamento derivanti dai programmi e dai bandi europei e dai fondi UE ad essi collegati. Saranno evidenziati tutti i bandi, appalti e concorsi pubblici di maggior interesse collegati ai fondi europei; questo comporterà anche la segnalazione dei bandi della Regione Calabria finanziati con risorse comunitarie. Sarà garantita un’assistenza iniziale per coloro che decideranno di presentare un progetto europeo: ciò comprende la valutazione di fattibilità formale, il sostegno alla ricerca del partner, l’analisi delle linee guida del bando in oggetto. Nello specifico, lo “Sportello Europa”: fornisce un servizio a sportello di orientamento, consulenza e assistenza tecnica per la co-progettazione previo appuntamento nella giornata del martedì dalle ore 15.00 alle 17.00 e del giovedì dalle ore 10.00 alle 13.00 cui possono accedere gratuitamente i Comuni, gli enti pubblici e le società partecipate pubbliche: i contatti potranno essere attivati attraverso comunicazione in posta elettronica alla mail "sportelloeuropa@provincia.catanzaro.it" o alla PEC "sportelloeuropa@pec.provincia.catanzaro.it" o telefonando al numero 0961.84248 della Provincia di Catanzaro; pubblica sull’apposita pagina web all’interno del portale istituzionale della Provincia le notizie sui principali bandi di finanziamento comunitari in corso, con le informazioni essenziali su modalità di partecipazione, requisiti, beneficiari, stanziamento, modulistica e scadenze; organizza e promuove eventi sul territorio (seminari, workshop) finalizzati a sensibilizzare gli operatori locali sui fondi comunitari, in speciale modo in occasione dell’uscita dei bandi; realizza e invia, a coloro che ne faranno esplicita richiesta iscrivendosi nell'apposita mailing list, una newsletter periodica sul tema dei finanziamenti comunitari, nazionali e regionali, o di messaggistica online attraverso smartphone dei funzionari dei Comuni (wathsApp, sms, social). Per qualunque chiarimento sarà possibile inoltrare una mail agli indirizzi sportelloeuropa@provincia.catanzaro.it, a.demarco@provincia.catanzaro.it e sportelloeuropa@pec.provincia.catanzaro.it oppure telefonare ai numeri 0961.84248 – 84648 – 84536.