Previsione Meteo: la settimana più piovosa dell'inverno, attesi picchi di 200-300 millimetri

Maltempo Estremo in Italia: Attesi 200-300 mm di Pioggia in una Settimana

Un'intensa perturbazione ha raggiunto l'Italia centro-settentrionale, inaugurando una fase di maltempo che segnerà profondamente la settimana. Le previsioni indicano che una serie di perturbazioni colpiranno il Paese, con accumuli di pioggia compresi tra i 200 e i 300 millimetri nelle aree più esposte. Questo scenario è determinato da un flusso di correnti fredde di matrice artica che, interagendo con un anticiclone sull'Atlantico settentrionale, darà vita a un'intensa ondata di precipitazioni.

La dinamica atmosferica vedrà la continua formazione di centri di bassa pressione in movimento dall'area iberica verso Francia e Germania. Questi sistemi saranno accompagnati da perturbazioni che, con poche pause, interesseranno l'Italia. Un secondo fronte è atteso entro la fine della giornata odierna, seguito da un terzo che raggiungerà il nostro Paese tra martedì sera e mercoledì. Un ulteriore impulso perturbato è previsto tra giovedì e venerdì.

Meteo Martedì: Nuovo Peggioramento al Nordovest

Al Nord, la giornata inizierà con cieli coperti e piogge intermittenti su Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale. Altrove nuvolosità variabile con precipitazioni più isolate. Dal pomeriggio, il peggioramento si intensificherà con il rischio di nubifragi sulla Liguria e neve abbondante sulle Alpi centrali e occidentali, con quota neve in calo fino a 1200-1500 metri.

Al Centro, il tempo rimarrà variabile con schiarite alternate a fenomeni sporadici. Tuttavia, tra la sera e la notte, sono attesi rovesci e temporali sulla Toscana. Al Sud, piovaschi al mattino tra Campania, Molise e Puglia, in rapida attenuazione. Nuvolosità in aumento in Sardegna con temporali previsti a fine giornata. Temperature in ulteriore aumento al Sud, in lieve calo al Nord. Venti moderati o forti meridionali, mari da mossi a molto mossi.

Meteo Mercoledì: Temporali Diffusi e Neve sulle Alpi

Al Nord, schiarite temporanee sul Nordovest, ma il maltempo continuerà a colpire Lombardia e Nordest con rovesci e temporali, più intensi nel pomeriggio-sera. La neve continuerà a cadere abbondante sulle Alpi centrali e orientali oltre i 1200-1500 metri.

Al Centro, le regioni tirreniche saranno interessate da piogge e temporali, localmente intensi, mentre sul versante adriatico le precipitazioni saranno più intermittenti. In Appennino la neve cadrà a quote elevate. Al Sud, rovesci e temporali interesseranno Campania, Molise e Puglia, con variabilità più marcata nelle altre zone. Temperature in calo al Nord. Venti moderati o forti da sud, mari mossi o molto mossi.

Meteo Giovedì: Maltempo Persistente, Ancora Neve sulle Alpi

Al Nord, ulteriore peggioramento con rovesci e temporali diffusi su Piemonte, Liguria e Lombardia, in successiva estensione verso Emilia Romagna e Triveneto. La neve cadrà abbondante sulle Alpi, con quota in calo fino a 1100-1300 metri.

Al Centro, il maltempo continuerà a colpire le regioni tirreniche con piogge e temporali, mentre il settore adriatico vedrà fenomeni più isolati. Sull'Appennino continueranno le nevicate a quote elevate. Al Sud, rovesci e temporali tra Sardegna e Campania, con maggiore variabilità nelle altre aree. Temperature in lieve aumento al Sud. Venti meridionali moderati o forti, mari molto mossi.

Cosa Significa una Settimana con 200-300 mm di Pioggia?

Un accumulo di 200-300 mm in pochi giorni rappresenta un evento meteorologico di rilievo, che può determinare criticità idrogeologiche in diverse zone. Le aree più esposte, come Liguria, alta Toscana e settori alpini e prealpini, potrebbero affrontare allagamenti, frane e piene dei fiumi.

Le autorità