Previsione Meteo: settimana di maltempo con pioggia, neve e vortice mediterraneo

Settimana Instabile sull'Italia, Vortice Mediterraneo con Pioggia e Neve entro mercoledì

Lo scenario meteorologico italiano si prepara a un cambio di rotta significativo con l'arrivo di una serie di perturbazioni che porteranno maltempo diffuso nei prossimi giorni.



Il promontorio anticiclonico che attualmente domina il Mediterraneo centrale e l'Europa centro-settentrionale subirà un progressivo indebolimento, lasciando spazio all'incalzante flusso perturbato atlantico.

Lunedì: Primo Fronte Perturbato in Transito

L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal passaggio di una prima perturbazione, che porterà rovesci e piogge sparse soprattutto sulle regioni centro-meridionali del versante tirrenico.



Alcuni fenomeni potranno occasionalmente estendersi anche al versante adriatico, ma con minore intensità.



Le temperature subiranno una lieve diminuzione, pur restando ancora sopra la media stagionale.

Martedì: Peggioramento Progressivo con Piogge e Temporali

L'instabilità aumenterà martedì con l'ingresso di una perturbazione più incisiva dal Nordovest.



Già dal mattino, il Nord Italia sarà interessato da piogge in intensificazione, con fenomeni che entro sera potranno assumere carattere di rovescio o temporale.



Al Centro-Sud, la nuvolosità sarà in aumento con rovesci che inizieranno a manifestarsi sulle regioni tirreniche, dalla Toscana alla Campania.



Le temperature non subiranno variazioni significative, con un possibile aumento nei settori meridionali.



La ventilazione tenderà a disporsi dai quadranti meridionali, intensificandosi progressivamente.

Mercoledì e Giovedì: Vortice di Bassa Pressione sull'Italia, Maltempo Diffuso

Le giornate di mercoledì e giovedì vedranno l'Italia sotto l'influenza diretta di un vortice di bassa pressione, responsabile di condizioni di spiccata instabilità.



Sono attesi rovesci e temporali, localmente accompagnati da grandinate, mentre sulle Alpi la neve potrà scendere fino a quote medie.



Le temperature saranno in generale calo, riportandosi in linea con le medie stagionali entro giovedì.



La ventilazione si presenterà tesa o forte, con rotazione ciclonica attorno al minimo depressionario.

Venerdì e Weekend: Temporaneo Miglioramento o Nuovo Peggioramento?

L'evoluzione meteo tra venerdì e il fine settimana rimane ancora oggetto di analisi.



Attualmente, i modelli previsionali indicano un temporaneo miglioramento del tempo nella giornata di venerdì, seguito da una possibile nuova fase perturbata nel weekend, a causa dell'arrivo di un'ulteriore perturbazione atlantica.



Maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.

Conclusioni

L'Italia si prepara a una settimana meteorologicamente turbolenta, con il ritorno delle piogge e della neve in montagna.



Il vortice mediterraneo porterà condizioni di maltempo diffuso tra mercoledì e giovedì, con un generale calo termico e venti forti.



Seguiranno ulteriori aggiornamenti per monitorare l'evoluzione del weekend.

