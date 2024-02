Previsioni meteo: addio a Zeus - Il ruggente ritorno dell'inverno

Le Previsioni meteo svelano la fine dell'anticiclone africano e il ritorno di pioggia e neve in Italia

L'Anticiclone africano Zeus, che ha dominato le condizioni meteorologiche nell'ultima decade di Gennaio e all'inizio di Febbraio, sta per lasciare spazio a un cambiamento significativo. L'aggiornamento meteo conferma che presto assisteremo al ritorno di pioggia e neve in Italia.

Fino ad ora, l'alta pressione di Zeus ha regnato sovrana nel bacino del Mediterraneo, influenzando pesantemente l'inverno. Nelle ultime settimane, abbiamo sperimentato temperature anomale, soprattutto in montagna e lungo il versante tirrenico, anticipando quasi l'arrivo della primavera. Tuttavia, sta per verificarsi una svolta importante. L'Oceano Atlantico sta iniziando a generare una serie di cicloni carichi di pioggia, neve e forti venti, diretti verso l'Europa occidentale.

Ecco la data da tenere d'occhio: il maltempo farà il suo ritorno in Italia intorno al 9-10 Febbraio, quando una serie di perturbazioni attraverseranno il Mediterraneo, portando un periodo più dinamico con precipitazioni in arrivo nelle regioni del Centro-Nord. Sarà interessante vedere se le temperature permetteranno anche nevicate a quote basse.

L'anticiclone Zeus si prepara quindi a ritirarsi di fronte all'arrivo delle tipiche tempeste di questa stagione. L'ultimo aggiornamento meteo è chiaro: il Generale Inverno tornerà presto nel nostro Paese, promettendo un Febbraio ricco di sorprese. (iLMeteo)





In aggiornamento