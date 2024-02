Previsioni meteo: allerta per ciclone in arrivo - Una settimana di maltempo intenso

Una settimana di maltempo intenso: piogge, neve e instabilità atmosferica. Ecco cosa ci attende.

Un nuovo ciclone, descritto dagli esperti come particolarmente insidioso, è pronto a influenzare le condizioni meteorologiche in Italia per la maggior parte della settimana entrante. Analizziamo le implicazioni che potrebbero derivarne.

La situazione climatica si preannuncia impegnativa, con l'ennesimo fronte di maltempo in agguato, che non sembra intenzionato a diradarsi rapidamente. L'avvio della settimana vedrà una prima incursione perturbata che, tra lunedì 26 e martedì 27, investirà primariamente il settentrione per poi estendersi alle regioni centrali. Precipitazioni, a tratti intense e copiose, sono previste soprattutto nel Nordovest e lungo le coste tirreniche.

È doveroso prestare attenzione anche alle nevicate: previste sulle Alpi, specialmente al di sopra dei 900/1000 metri, dove gli accumuli nevosi promettono di essere rilevanti.

Ma le sorprese non sono finite. Nel corso di mercoledì 28 e giovedì 29, il vortice ciclonico si sposterà verso il medio e basso Tirreno, trascinando con sé una marcata instabilità che non solo persisterà al Centro-Nord, ma si estenderà anche verso il Meridione, colpendo particolarmente le aree del basso Tirreno e, successivamente, l'intero versante adriatico.

Per coloro che nutrono la speranza di un miglioramento, sembra che possibili segnali positivi potrebbero manifestarsi solo con l'avvicinarsi del weekend, specificatamente a partire da venerdì 1 marzo. Ma invito alla cautela: la dinamica generale non sembra propensa a favorire l'ingresso di un'alta pressione e, di conseguenza, un ritorno a condizioni di stabilità atmosferica.

In chiusura, un breve cenno alle temperature che, nonostante la turbolenza atmosferica, sembrano propense a mantenere un profilo di moderazione. Pertanto, sebbene il clima sia mutevole, il freddo incisivo non sarà protagonista in questa fase, consentendoci di affrontare un periodo relativamente mite. (iLMeteo)

In aggiornamento