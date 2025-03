Previsioni Meteo: Allerta Rossa in Toscana ed Emilia-Romagna, rischio esondazioni e criticità elevata

Allerta massima per Toscana ed Emilia-Romagna: fiumi oltre i livelli di sicurezza

Un'intensa ondata di maltempo sta colpendo l'Italia, con particolare criticità in Toscana ed Emilia-Romagna, dove diversi fiumi hanno superato la soglia di allarme, causando esondazioni e disagi alla popolazione. Le province di Firenze, Prato, Pistoia e Pisa sono in allerta rossa per il rischio idraulico, mentre altre zone del Centro-Nord sono sotto monitoraggio costante.

Analisi della situazione atmosferica

La circolazione atmosferica attuale è dominata da un flusso di correnti umide sud-occidentali che alimentano un minimo di bassa pressione sull'Italia. Questo sistema depressionario sta generando precipitazioni intense, in particolare sulle regioni centrali tirreniche e su gran parte del Nord. La giornata di sabato sarà la più critica, con piogge e temporali diffusi e localmente violenti. Tuttavia, dalla giornata di domenica si attende un miglioramento grazie all'espansione di un'area di alta pressione di matrice atlantica.

Previsioni per il weekend

Sabato 15 marzo 2025

Nord: Condizioni instabili con piogge e rovesci, localmente intensi su Liguria, Piemonte, Lombardia e Triveneto. Graduale miglioramento in serata. Neve sulle Alpi sopra i 1300/1500m.

Condizioni instabili con piogge e rovesci, localmente intensi su Liguria, Piemonte, Lombardia e Triveneto. Graduale miglioramento in serata. Neve sulle Alpi sopra i 1300/1500m. Centro: Maltempo marcato sull'alta Toscana con forti temporali. Peggiora anche nelle zone interne, con fenomeni meno intensi e intermittenti.

Maltempo marcato sull'alta Toscana con forti temporali. Peggiora anche nelle zone interne, con fenomeni meno intensi e intermittenti. Sud: Temporali in Sardegna, qualche piovasco tra Campania, Molise e nord Puglia, mentre il resto delle regioni vedrà maggiore variabilità.

Temporali in Sardegna, qualche piovasco tra Campania, Molise e nord Puglia, mentre il resto delle regioni vedrà maggiore variabilità. Temperature: Invariate o in lieve aumento al Sud.

Invariate o in lieve aumento al Sud. Venti: Moderati o forti meridionali.

Moderati o forti meridionali. Mari: Molto mossi, localmente agitati.

Domenica 16 marzo 2025

Nord: Residua instabilità su Lombardia e Triveneto con qualche piovasco, poi miglioramento generale con schiarite in serata.

Residua instabilità su Lombardia e Triveneto con qualche piovasco, poi miglioramento generale con schiarite in serata. Centro: Variabilità atmosferica con locali rovesci, più probabili in Toscana e nelle zone appenniniche.

Variabilità atmosferica con locali rovesci, più probabili in Toscana e nelle zone appenniniche. Sud: Nubi sparse sulle regioni tirreniche e sul Gargano, ma con precipitazioni sporadiche. Prevalenza di sole altrove.

Nubi sparse sulle regioni tirreniche e sul Gargano, ma con precipitazioni sporadiche. Prevalenza di sole altrove. Temperature: In lieve calo.

In lieve calo. Venti: Tesi da Ovest/Nord-Ovest.

Tesi da Ovest/Nord-Ovest. Mari: Ancora molto mossi.

Massima allerta in Toscana ed Emilia-Romagna

Allerta Rossa per rischio idraulico e idrogeologico

Emilia-Romagna: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola.

Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola. Toscana: Valdelsa-Valdera, Valdarno Inferiore, Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pistoia, Mugello-Val di Sieve.

Allerta Arancione per rischio temporali, idraulico e idrogeologico

Emilia-Romagna: Montagna bolognese, Collina bolognese, Montagna emiliana centrale, Pianura modenese, Collina emiliana centrale.

Montagna bolognese, Collina bolognese, Montagna emiliana centrale, Pianura modenese, Collina emiliana centrale. Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Superiore, Serchio-Lucca, Valdichiana, Etruria.

Evoluzione meteorologica e rischi futuri

Dopo il passaggio perturbato del weekend, l’arrivo dell’alta pressione favorirà un temporaneo miglioramento del tempo, ma con un cambio di scenario nei giorni successivi. L’aria più fredda di origine atlantica potrebbe portare un calo termico e nuove instabilità nella seconda metà della prossima settimana.

Raccomandazioni alla popolazione

Le autorità invitano la popolazione a prestare la massima attenzione, specialmente nelle zone in allerta rossa. Si raccomanda di evitare gli spostamenti non necessari, di non sostare in prossimità di fiumi e torrenti e di seguire gli aggiornamenti della Protezione Civile e delle autorità locali.

Per ulteriori aggiornamenti, continuate a seguire i bollettini meteorologici ufficiali.