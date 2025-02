Previsioni Meteo: alta pressione e infiltrazioni orientali, instabilità al sud

Settimana tra stabilità e locali piogge, con un possibile raffreddamento nel weekend

L'Italia si prepara a una settimana caratterizzata da una circolazione atmosferica complessa, con l’alta pressione che tenterà di imporsi, mentre infiltrazioni di aria fredda da est lambiranno il Paese. In questa fase, il freddo più intenso rimarrà confinato sull’Europa orientale, senza impattare direttamente la Penisola. Tuttavia, le regioni del medio-basso Adriatico e dell'estremo Sud potrebbero sperimentare un leggero calo delle temperature, sufficiente per riportarle in linea con le medie stagionali. Sul resto del territorio nazionale, invece, le temperature rimarranno leggermente sopra la norma.

Lunedì 5 febbraio: instabilità al Sud, temperature in calo

La giornata di lunedì sarà influenzata da una blanda circolazione di bassa pressione che determinerà condizioni di instabilità sulle estreme regioni meridionali. Attesi rovesci e temporali sparsi tra Puglia, Molise, Basilicata e Campania, con qualche fenomeno anche sulle Isole Maggiori. La ventilazione sarà prevalentemente settentrionale, con mari mossi. Le temperature subiranno un lieve calo al Sud.

Martedì 6 febbraio: miglioramento ma ancora disturbi sulla Sicilia

Martedì la situazione tenderà a migliorare sui settori peninsulari e sulla Sardegna, mentre una debole circolazione depressionaria tra la Sicilia e il Nord Africa potrà determinare ancora qualche pioggia sull’Isola. Il resto del Paese sarà dominato da condizioni anticicloniche con temperature stabili o in lieve calo lungo il versante adriatico e al Sud. La ventilazione resterà settentrionale, a tratti tesa, con mari mossi.

Mercoledì 7 e giovedì 8 febbraio: alta pressione in rinforzo, ma il freddo preme a est

Nella seconda parte della settimana, l’alta pressione si espanderà ulteriormente verso nord, isolando una massa d’aria artica sull’Europa orientale. Per l’Italia, ciò si tradurrà in un clima prevalentemente stabile con qualche disturbo sulla Sicilia. Tuttavia, a partire dal 6 febbraio, l’aria fredda potrebbe iniziare a scivolare verso l’Europa centrale, ponendo le basi per un possibile cambio di scenario nel weekend. Le temperature saranno in lieve calo, con ventilazione ancora settentrionale.

Weekend con affondo artico? Evoluzione ancora incerta

Guardando oltre, il weekend potrebbe riservare un colpo di scena. Alcuni modelli matematici suggeriscono la possibilità che l'aria fredda di origine artica riesca a penetrare più decisamente verso il Mediterraneo, portando un sensibile calo termico e possibili precipitazioni a carattere invernale. Tuttavia, questa tendenza necessita ancora di conferme nei prossimi aggiornamenti.

Conclusione

La settimana sarà dunque caratterizzata da una prevalente stabilità atmosferica, con episodi di instabilità relegati principalmente alle regioni meridionali. Le temperature si manterranno sopra la media sul Centro-Nord, mentre al Sud e lungo il versante adriatico si registrerà un leggero calo. Il focus resta sul possibile ingresso di aria fredda nel weekend, che potrebbe cambiare il quadro meteorologico. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni a medio-lungo termine.