Previsioni Meteo: Anticiclone e Temporali si Alternano nella Nuova Settimana. Caldo Estivo per il Ponte del 2 Giugno

Fase stabile da lunedì, ma non mancheranno rovesci e temporali al Nord

L’anticiclone atlantico torna protagonista sull’Europa centro-occidentale e punta con decisione verso l’Italia, determinando condizioni meteo generalmente stabili sin da lunedì 27 maggio. Il sole sarà prevalente su gran parte della Penisola, con eccezione del Nord Italia, dove la coda di un fronte atlantico in transito a nord delle Alpi porterà un po’ di variabilità atmosferica, specie nel pomeriggio e in serata.

Attesi rovesci e locali temporali tra Alpi centro-orientali, Prealpi e alta Val Padana, con coinvolgimento della pianura veneta ed emiliana. Qualche fenomeno anche sull’Appennino centro-settentrionale, in possibile sconfinamento verso la costa marchigiana. Le temperature saranno in ulteriore aumento: previste punte di 24-26°C al Centro-Nord e valori fino a 30°C sul Tavoliere e Sardegna tirrenica.

Martedì e mercoledì: ancora instabilità al Nord, poi torna il bel tempo

Nella giornata di martedì, la coda del fronte sarà ancora attiva sulla Val Padana, dove si prevedono temporali notturni e mattutini, in esaurimento con il passare delle ore. L’instabilità si sposterà progressivamente verso i Balcani, generando ancora rovesci pomeridiani sull’Appennino centrale e, in misura minore, anche su alcune aree interne del Sud.

Mercoledì l’alta pressione tornerà a consolidarsi, favorendo una giornata più soleggiata e stabile su quasi tutta l’Italia, salvo residua instabilità diurna sui rilievi. Le temperature torneranno ad aumentare ovunque. Tuttavia, in serata è previsto l’arrivo di una nuova coda frontale dal Nord Europa, che inizierà a interessare le Alpi.

Giovedì variabile su Adriatiche e Appennino, poi nuovo rinforzo dell’anticiclone

Il 30 maggio il fronte atlantico transiterà rapidamente verso est, lambendo le regioni adriatiche. Attesi nuovi rovesci e temporali sparsi su Val Padana orientale e Appennino centro-meridionale, in attenuazione entro la sera.

Dalla giornata di venerdì 31 maggio, l’anticiclone tornerà a rinforzarsi in modo più deciso: ci attendiamo condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutta Italia, con temperature in decisa ascesa, specie nelle zone interne del Sud e delle isole, dove si supereranno facilmente i 30°C.

Ponte del 2 Giugno: Estate al Via con Sole e Caldo, ma non Mancheranno i Temporali

Sabato 1° giugno: anticiclone in ulteriore espansione e temperature oltre i 30°C

Il Ponte del 2 Giugno si aprirà sotto il segno dell’alta pressione. Già da sabato, un ulteriore apporto di aria calda in quota favorirà un’impennata delle temperature estive: previste punte di 30°C in Val Padana e nelle zone interne del Centro, con picchi di 32-33°C sulle aree interne di Puglia, Sicilia e Sardegna.

Solo una modesta variabilità diurna potrebbe attivarsi lungo i rilievi alpini orientali e sull’Appennino centrale, dove non si esclude la formazione di isolati temporali di calore.

Domenica e lunedì: instabilità in agguato al Nord, sole e caldo al Centro-Sud

Domenica 2 giugno, coincidente con l’inizio dell’estate meteorologica, l’anticiclone potrebbe mostrare un parziale indebolimento sul suo bordo settentrionale. La coda di un nuovo fronte in discesa dal Nord Europa potrebbe attivare temporali su Alpi e Val Padana, in estensione da ovest verso est.

Il resto d’Italia resterà sotto l’influenza di condizioni anticicloniche, con tempo stabile e soleggiato e temperature ben oltre le medie stagionali.

Anche lunedì 3 giugno, sebbene da confermare, le regioni settentrionali potrebbero risultare esposte a nuovi impulsi instabili, mentre il Centro-Sud vivrà una giornata pienamente estiva, con valori prossimi ai 33°C.

Conclusioni: settimana dominata dall’anticiclone ma con insidie temporalesche

Le previsioni meteo per l’ultima settimana di maggio e per il Ponte del 2 Giugno delineano un quadro in prevalenza stabile e caldo, con l’alta pressione che fatica a mantenere il pieno controllo del Nord Italia. Qui, infatti, saranno possibili brevi fasi instabili legate a code di fronti atlantici, specie nelle ore pomeridiane e serali.

Nel complesso, però, l’Italia vivrà un assaggio d’estate con temperature in costante aumento, giornate soleggiate e solo qualche isolato temporale. (3Bmeteo)

