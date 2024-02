Previsioni Meteo: arriva l'anticiclone di San Valentino, si sfiora la Primavera

L'inverno si fa mite: tra maestrale e soleggiamento, la settimana promette temperature sorprendentemente dolci.

La settimana si apre all'insegna del cambiamento. Dopo gli ultimi capricci del Ciclone Pulcinella, che ha portato piogge e maltempo, l'atmosfera si prepara a una svolta significativa. San Valentino, infatti, sarà baciato da un anticiclone che promette scampoli di primavera.

Lunedì 12 febbraio, l'Italia saluterà le ultime precipitazioni legate al Ciclone Pulcinella, con piogge sparse la mattina in Friuli Venezia Giulia e nel pomeriggio verso il Centro-Sud. Isolati temporali potrebbero sorprendere il litorale tirrenico, ma con temperature che non invitano i fiocchi di neve a scendere a quote basse, questi si limiteranno a spolverare le cime appenniniche.

Una menzione particolare va al vento di Maestrale, che, gonfiando le vele, porterà raffiche di burrasca, soprattutto nelle due Isole Maggiori. Un fenomeno da non sottovalutare, che mette in mostra la dinamicità di questa stagione.

Il Nord, nel frattempo, si specchierà in un cielo sereno e soleggiato, riprendendo fiato dopo i giorni grigi appena trascorsi.

Dal 13 febbraio, il Ciclone Pulcinella darà l'addio al Belpaese, dirigendosi verso l'est. Questo movimento farà spazio all'anticiclone africano, un ospite che, seppur famigerato, è portatore di una stabilità che si estenderà su tutta la penisola.

San Valentino si presenterà quindi sotto una luce diversa, con il sole che trionferà in ogni regione e temperature che ci illuderanno di essere già nel cuore della primavera.

Le previsioni a lungo termine sono ancora avvolte nel mistero, con i centri di calcolo internazionali che stanno lavorando per delineare una tendenza chiara. Ciò che è certo è che il freddo, per il momento, sembra voler rimanere fuori dai giochi, lasciando che l'inverno mostri un volto più mite. In conclusione, prepariamoci a riporre ombrelli e piumini, almeno per questa settimana. L'anticiclone di San Valentino è alle porte e con esso un assaggio anticipato di ciò che tutti aspettiamo: la primavera. (iLMeteo)





In aggiornamento