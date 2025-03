Previsioni Meteo: arriva una “goccia fredda”, maltempo in arrivo su parte dell’Italia. Ecco le regioni colpite

Migliora al Nord e sul Tirreno, mentre il Sud e il versante adriatico dovranno ancora fare i conti con piogge e temporali

Una nuova perturbazione di stampo ciclonico sta per interessare l’Italia, e lo farà in modo selettivo. Si tratta di una goccia fredda, ossia un vortice di bassa pressione alimentato da aria fredda in quota, isolata dal resto della circolazione atmosferica a causa della rimonta dell’alta pressione sull’Europa centrale. Questo tipo di configurazione favorisce la formazione di maltempo localizzato, soprattutto sulle regioni del Sud Italia e sul medio versante adriatico, mentre al Nord e sul Tirreno si assisterà a un graduale miglioramento.

Goccia fredda in azione: maltempo in arrivo

Il cuore dell’instabilità sarà localizzato al Centro-Sud, dove tra mercoledì e venerdì si assisterà a condizioni meteorologiche instabili. Piogge diffuse e temporali colpiranno soprattutto la Sicilia orientale, la Calabria, l’Abruzzo e localmente anche il Molise. Il fenomeno sarà meno intenso, ma comunque presente, anche nelle Marche.

L’azione della goccia fredda sarà più decisa mercoledì, con precipitazioni più insistenti sul medio Adriatico e sul Sud peninsulare. Giovedì, il vortice si sposterà ulteriormente verso sud, portando piogge su gran parte delle regioni meridionali, inclusa la Puglia. Venerdì la situazione andrà lentamente migliorando, anche se permarrà una certa variabilità atmosferica, soprattutto nelle prime ore della giornata.

Centro Italia: instabile sulle adriatiche, meglio sul Tirreno

Le regioni centrali saranno coinvolte solo in parte dal peggioramento. L’instabilità riguarderà principalmente il versante adriatico, con piogge in particolare sull’Abruzzo, dove i fenomeni si intensificheranno mercoledì per poi proseguire, seppur attenuati, anche giovedì. Venerdì si intravede un miglioramento parziale, con schiarite sempre più ampie.

Diversa la situazione per le regioni tirreniche come Lazio e Toscana, dove prevarrà il tempo stabile. Solo qualche piovasco passeggero potrà interessare il basso Lazio nella serata di mercoledì, ma senza fenomeni significativi.

Nord Italia: più sole e clima più stabile

Dopo una giornata di martedì ancora lievemente instabile, con rovesci pomeridiani tra Liguria ed Emilia Romagna, le condizioni miglioreranno sensibilmente. Tra mercoledì e venerdì, il Nord Italia sarà interessato da un ritorno del bel tempo, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature in lieve aumento. Le giornate saranno più luminose e asciutte, con assenza di fenomeni significativi.

Venti in rinforzo: attenzione da giovedì

Il transito del vortice ciclonico innescherà, a partire da giovedì, una ventilazione sostenuta. Soffieranno Grecale, Tramontana e Maestrale, coinvolgendo in particolare il Centro-Nord e le isole maggiori. Venerdì sarà la giornata più ventosa, con raffiche di Maestrale che potranno provocare mareggiate sulle coste esposte di Sardegna e Sicilia.

Conclusione: maltempo al Sud, ma durerà poco

Il maltempo interesserà soprattutto il Sud Italia e le regioni adriatiche, ma si tratterà di un fenomeno a carattere temporaneo. Già da venerdì si intravede un miglioramento più deciso, soprattutto al Centro-Nord. Il ritorno del sole sarà accompagnato anche da un calo dell’umidità e una maggiore stabilità atmosferica. (3Bmeteo)