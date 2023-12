Previsioni meteo. Cambio di stagione in arrivo: weekend invernale con sorprese meteorologiche

Fine settimana invernale con novità meteo: sabato e domenica caratterizzati da temperature basse e cambiamenti in arrivo

Il fine settimana appena iniziato segna un netto cambio di stagione, portando con sé un assaggio dell'inverno. Sabato e domenica saranno caratterizzati da temperature invernali, nonostante la presenza del sole. Tuttavia, ci sono anche novità riguardo alle precipitazioni, come indicato dagli ultimi aggiornamenti dai principali centri meteorologici internazionali.

Situazione Attuale

Il nostro Paese è attualmente influenzato da un vortice ciclonico di aria fredda proveniente dal Nord Europa, posizionato nei pressi dei Balcani e in viaggio verso il Mar Nero. Questo vortice ha causato forti venti di Maestrale, Bora e Grecale, che hanno già abbassato significativamente le temperature. Questo improvviso cambiamento è avvenuto dopo un inizio di settimana sorprendentemente caldo per il periodo, noto come l'Estate di San Martino.

Previsioni per sabato 18 novembre

La giornata di sabato 18 novembre sarà ancora caratterizzata da venti intensi, che causeranno una marcata diminuzione delle temperature. Le correnti d'aria provenienti dal Nord continueranno a soffiare sull'Italia, portando a un sabato con clima secco e cieli poco nuvolosi. Tuttavia, le temperature si avvicineranno a quelle tipiche dell'inverno, soprattutto di notte e al mattino. Molte zone del Nord Italia hanno già sperimentato un risveglio invernale, con temperature prossime allo zero, soprattutto nelle aree pianeggianti e rurali, dove si sono verificate le prime gelate stagionali.

Durante il giorno, nonostante il sole, i venti settentrionali intensi accentueranno la sensazione di freddo a causa del fenomeno del Wind Chill, che farà percepire una temperatura più bassa di quella effettiva.

Domenica 19 novembre

Tuttavia, domenica 19 Novembre vedrà dei cambiamenti nella circolazione atmosferica. Dopo un altro inizio di giornata molto freddo, si assisterà a una graduale modifica nei venti, a partire dalle regioni tirreniche, dove si orienteranno da Libeccio. Nel frattempo, al Nord e lungo la fascia adriatica, i venti manterranno una provenienza settentrionale.

I venti di Libeccio, portando umidità, favoriranno la formazione di una copertura nuvolosa più estesa, che inizierà a interessare tutte le regioni tirreniche e la Sardegna, per poi estendersi gradualmente anche al Nord. Non sono previste precipitazioni significative, ma questo rappresenta il primo segnale di un cambiamento nelle condizioni meteorologiche. Infatti, per l'inizio della prossima settimana, è previsto un ulteriore peggioramento del tempo.

Per ulteriori dettagli su questa evoluzione meteorologica, vi invitiamo a seguire i nostri prossimi aggiornamenti.