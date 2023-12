Previsioni meteo: Ciclone Mediterraneo in arrivo, freddo al Nord e rischio nubifragi al Centro-Sud. I dettagli

Meteo Italia: Ciclone Mediterraneo Porta Maltempo e Neve al Centro, ma Sole in Arrivo

Questa settimana, l'Italia dovrà fare i conti con una serie di condizioni meteorologiche turbolente, caratterizzate da un cambiamento repentino delle temperature e la formazione di un ciclone mediterraneo. Ecco i dettagli.

Lunedì 20 Novembre prenderà il via con un periodo di stabilità e asciutto, ma già da martedì il tempo cambierà radicalmente. Una profonda depressione, alimentata da masse d'aria polare-marittima, darà luogo alla formazione di un Ciclone Mediterraneo, che porterà precipitazioni intense, abbondanti e forti raffiche di vento.

Martedì 21 le prime piogge si faranno notare, soprattutto sulle regioni centrali, in particolare sulle coste adriatiche e in Emilia Romagna. Nel corso della giornata, queste piogge si estenderanno anche alla Campania, e la neve inizierà a cadere sull'Appennino, a quote sempre più basse.

Mercoledì 22, il vortice ciclonico intensificherà i venti da nord-est, portando condizioni meteorologiche più severe sul lato adriatico del Centro. Nel frattempo, piogge colpiranno l'area del basso Tirreno, e la neve continuerà a scendere sull'Appennino centrale, anche a quote inferiori a 1100 metri. Nel Nord e nel resto del Centro, il tempo si presenterà nuovamente sereno ma ventoso.

Giovedì 23, il ciclone si sposterà a sud della Sicilia, portando maltempo sulle regioni meridionali, in particolare nell'area ionica e in Sicilia, con il rischio di nubifragi.

Tuttavia, verso la fine della settimana, a partire da Venerdì 24 e durante il weekend, le condizioni meteorologiche dovrebbero migliorare. Un'alta pressione delle Azzorre dall'oceano Atlantico garantirà un periodo più stabile e in prevalenza soleggiato. Saranno presenti venti oceanici che potrebbero causare occasionali piovaschi nelle regioni tirreniche.

Restate aggiornati sulle previsioni meteo, poiché il tempo in Italia si preannuncia mutevole nei prossimi giorni. (iLMeteo)

In aggiornamento