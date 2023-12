Previsioni meteo: dall'allerta maltempo all'incanto invernale - Tutti i dettagli

Dopo il passaggio della tempesta CIARAN solo pochi giorni fa, una nuova perturbazione atlantica attraverserà l'Italia nella notte tra Sabato 4 e Domenica 5 Novembre. Tuttavia, nella mattinata della Domenica festiva, il sole tornerà a splendere, soprattutto nelle regioni del Nord Italia, ma con temperature nettamente più fresche, e in alcune zone, addirittura fredde. Nel frattempo, il versante tirrenico del Centro Italia vedrà ancora maltempo con forti temporali e venti burrascosi.

La giornata di Domenica 5 Novembre sarà influenzata dal movimento verso est del ramo freddo della perturbazione. Il Nord Italia vedrà le prime schiarite già all'alba, con un clima tipicamente autunnale e temperature frizzanti, non solo in montagna ma anche nelle pianure, soprattutto in Valpadana. Non è esclusa la possibilità di temperature minime a singola cifra, con valori ben al di sotto dei 5°C nelle valli alpine.

Nelle Alpi sarà un risveglio quasi invernale, con i rilievi montuosi coperti di neve sopra i 1200-1300 metri sulle Alpi centrali, fino a 1500 metri in Piemonte e localmente a quote ancora più basse (intorno a 900-1000 metri) in Trentino-Alto Adige. In quota, gli accumuli potranno essere abbondanti, con oltre 30-40 cm di neve fresca oltre i 1500-1800 metri al confine tra Lombardia e Trentino-Alto Adige. Sarà un vero spettacolo con riflessi brillanti sulla neve appena caduta, un panorama da favola che si potrà ammirare in tutte le regioni alpine di Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e gran parte del Trentino-Alto Adige. Addirittura, qualche fiocco di neve potrebbe cadere sull'Appennino Centro-Settentrionale fino a quota 1500-1600 metri.

Il paesaggio assumerà quasi un aspetto invernale, con i colori tipici dell'autunno (fenomeno del 'foliage'), dove boschi e valli saranno ancora colorati in modo vivace (dal caldo arancione al giallo ocra), il tutto coperto dalla suggestiva "dama bianca".

Il maltempo farà ancora sentire i suoi effetti, ma saranno rapidi e veloci, soprattutto sulle regioni del Centro Italia (versante tirrenico), con piogge e temporali previsti soprattutto nella prima parte della giornata. Tuttavia, in queste zone potrebbero ancora verificarsi fenomeni instabili fino al tardo pomeriggio/inizio serata.

In sintesi, entro la fine della giornata, abbandoneremo l'ennesima fase di tempo perturbato in molte regioni, con il ritorno delle schiarite prevalenti su gran parte del territorio nazionale. Sarà importante tenere d'occhio i venti di Libeccio, che continueranno a soffiare intensamente soprattutto sul lato tirrenico, dove il rischio di mareggiate rimarrà elevato, in particolare sulla Liguria, sulle coste sudoccidentali della Sardegna e nell'area del basso Tirreno. (Fonte: ilMeteo)

Allerta Protezione Civile Per la giornata di oggi domenica 5 novembre 2023:



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Serchio-Lucca

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante

Toscana: Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Nodo Idraulico di Milano

Toscana: Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Mugello-Val di Sieve

Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Emilia Romagna: Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante

Lombardia: Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano

Marche: Marc-5, Marc-1, Marc-3

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano