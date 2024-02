Previsioni meteo: Epifania sotto la pioggia e la neve - L'imprevedibile cambiamento meteorologico. I dettagli

Un ciclone Mediterraneo porta precipitazioni intense in Italia nel weekend dell'Epifania"

Il weekend dell'Epifania porterà con sé condizioni meteorologiche molto diverse da quanto ci si aspettava. Secondo gli ultimi dati meteorologici, è prevista la formazione di un ciclone Mediterraneo che porterà pioggia e neve proprio durante la Befana.

Questo evento meteo rappresenta una sorpresa, considerando il periodo mite e stabile che abbiamo sperimentato finora. La causa di questo cambiamento è da attribuire all'arrivo di correnti d'aria artica dall'Europa settentrionale, che favoriranno la formazione di un Ciclone Mediterraneo. Questo sistema porterà precipitazioni intense, comprese tempeste e forti raffiche di vento.

Attualmente, sembrano essere a rischio di precipitazioni intense il Nord Est e le regioni del Centro Sud per Sabato 6 Gennaio (Befana). Inoltre, sugli Appennini vedremo finalmente la neve dopo tanto tempo, a partire dai 1400 metri circa, con una diminuzione delle quote nevose fino a 800-1000 metri durante la notte successiva.

Domenica 7, il maltempo si estenderà anche alle regioni settentrionali, con piogge e nevicate fino a quote molto basse, in particolare in Lombardia e nel Triveneto. Saranno previste ancora molte piogge e temporali locali sulle regioni tirreniche del Centro Sud e sulle Isole Maggiori. (iLMeteo)



In aggiornamento