Previsioni meteo: Estate infinita: il caldo africano domina nel weekend di settembre. I dettagli. Gli aggiornamenti meteo hanno appena confermato la nuova pulsazione dell'anticiclone africano che farà sentire i suoi effetti già nell'imminente weekend. Farà davvero caldissimo tra sabato 9 e Domenica 10 Settembre, in particolare su alcune delle nostre regioni. Una 'bolla di caldo' esploderà verso l'Italia facendo schizzare le temperature su valori decisamente significativi per il mese di settembre.

L'Estate, insomma, pare proprio non voler saperne di abdicare e garantirà temperature ben al di sopra delle medie climatiche di riferimento anche nei prossimi giorni. La causa va ricercata nella particolare disposizione pressoria in via di formazione a livello emisferico che prende il nome di blocco a Omega, dalla lettera greca (Omega blocking, in inglese).



Come si può osservare nella cartina qui sotto, possiamo identificarla come un'area anticiclonica (indicata con la lettera A) "bloccata" da due centri di bassa pressione (indicati con la lettera B) che si trovano proprio ai suoi lati, uno in Oceano Atlantico e l'altro sul Mar Mediterraneo orientale. Il risultato di questo blocco è lo stazionare dell'alta pressione nella stessa zona per molto tempo.

Vista la componente sub-tropicale africana dell'alta pressione (proprio come avviene durante le ondate di caldo più roventi estive) ci aspettiamo già da Sabato 9, oltre a tanto sole, anche un aumento sensibile dei valori termici.



Il picco del caldo lo raggiungeremo nel corso di Domenica 10: come possiamo vedere dalla mappa qui sotto, si potranno raggiungere punte di 35-36°C in Sardegna e su parte della Toscana (fino a 34°C a Firenze); farà molto caldo anche in Alto Adige con picchi a 36°C a Bolzano (si tratterebbe di un record per Settembre). Sulle aree di pianura del Nord i valori si assesteranno intorno ai 30-32°C, certamente più tipici dei mesi di Luglio e Agosto che di Settembre.

Ecco dunque servita l'Estate settembrina, un periodo decisamente caldo su tutta l'Italia, con assenza di precipitazioni significative: per l'Autunno (o anche solo per una parvenza di esso), bisognerà attendere ancora diversi giorni.

Non c'è che dire, l'Estate non molla! (iLMeteo)

In aggiornamento