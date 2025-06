Tempo di lettura: ~3 min

Previsioni Meteo Giugno: il Caldo Africano domina, ma occhio ai Forti Temporali!

Inizio di giugno rovente sull'Italia. L'estate anticipa il suo ingresso con temperature in forte aumento a causa dell'espansione dell'anticiclone africano su gran parte del bacino del Mediterraneo. Tuttavia, dietro l'angolo, si profilano cambiamenti atmosferici da non sottovalutare

Anticiclone Africano: caldo intenso su tutta l'Italia

Secondo Brescia, l’anticiclone africano continuerà a dominare la scena meteorologica italiana almeno fino alla metà di giugno. Le masse d’aria subtropicali, particolarmente calde e secche, spingeranno i termometri verso nuove punte record soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, dove tra il 7 e il 14 giugno sono attese temperature superiori ai 35-36°C.

Il sole sarà protagonista assoluto sulle regioni centro-meridionali e sulle isole, regalando giornate di caldo intenso e afa. Solo il Nord Italia vedrà qualche rapido break temporalesco, localizzato principalmente sulle zone alpine e sulle alte pianure.

Ponte del 2 Giugno: primi segnali di instabilità al Nord

In coincidenza con il ponte del 2 giugno, i primi segnali di instabilità cominceranno a farsi sentire. Le perturbazioni atlantiche, che in queste ore stanno causando forti temporali e grandinate sull'Europa centro-settentrionale, tenderanno a scendere di latitudine, lambendo anche il Nord Italia.

Un graduale calo della pressione atmosferica favorirà la formazione di rovesci e temporali intensi su Alpi, Prealpi e alte pianure. L'instabilità si accentuerà ulteriormente tra mercoledì e giovedì, quando un nucleo di vorticità in discesa dalla Francia attraverserà il Nord-Ovest, interessando in particolare Lombardia e Trentino-Alto Adige.

Temporali violenti e grandinate: ecco dove colpiranno

Rovesci intensi, grandinate e colpi di vento sono attesi soprattutto sulle aree montane e pedemontane, ma non si escludono fenomeni localmente intensi anche sulle pianure adiacenti. Brescia avverte: "Il rischio di eventi estremi sarà concreto. La combinazione tra il calore accumulato e l'arrivo di correnti più fresche creerà i presupposti per temporali particolarmente violenti."

Le temperature subiranno un calo sensibile al Nord, ma l’esperto avverte: "Non si tratta di un ritorno alla normalità climatica. L’atmosfera, ormai sempre più energica e squilibrata, tenderà a esasperare i contrasti, aumentando la frequenza e l’intensità dei fenomeni estremi."

Estate 2025: verso un clima sempre più estremo

L’analisi di Brescia conferma una tendenza ormai evidente: ondate di calore più intense e eventi temporaleschi violenti sono destinati a diventare una costante dell’estate italiana. L’atmosfera funziona sempre meno come una bilancia e sempre più come un sistema caotico, dove agli eccessi di caldo seguono perturbazioni rapide e violente, senza una vera compensazione.

Conclusioni

In sintesi, l’estate 2025 parte sotto il segno del caldo africano, ma con un occhio ben attento al cielo, soprattutto al Nord, dove i temporali potrebbero farsi sentire già nelle prossime settimane. Per chi ha in programma spostamenti durante il ponte del 2 giugno, il consiglio è di monitorare costantemente le previsioni meteo.

