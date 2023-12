Previsioni Meteo: grande freddo e nevicate in arrivo - l'inverno si fa sentire. Tutti i dettagli

Meteo: prossima settimana, dopo il freddo arriverà la neve anche in pianura; le zone coinvolte

L'Inverno è alle porte, e porterà con sé temperature fredde e abbondanti nevicate! Le ultime informazioni confermano un cambiamento climatico significativo nella prossima settimana, con l'arrivo di una serie di cicloni che daranno inizio a un periodo di cattivo tempo caratterizzato da forti precipitazioni e nevicate che potrebbero raggiungere le pianure.

Già a partire dal prossimo weekend e soprattutto dal Lunedì 27 Novembre, avvertiremo i primi segni di questa svolta climatica, con l'arrivo di venti freddi provenienti dal Nord Europa. Questi venti freddi, provenienti dalla Porta del Rodano in Francia sudorientale, favoriranno la formazione di un ciclone sui nostri mari, portando intense precipitazioni, nubifragi e forti raffiche di vento.

Dobbiamo prestare particolare attenzione alla notte tra Lunedì e le prime ore di Martedì 28, quando ci sarà il rischio di neve fino a quote molto basse, intorno ai 150/200 metri, e in caso di precipitazioni intense, potrebbe addirittura raggiungere quote ancora più basse. Le regioni coinvolte saranno Piemonte e Lombardia occidentale, con la possibilità di vedere fiocchi di neve anche in città come Torino e Milano.

In seguito, questa condizione meteorologica avversa si estenderà anche al resto del Centro-Sud. A causa dei forti contrasti tra masse d'aria diverse e dei mari ancora relativamente caldi, potrebbero verificarsi vere e proprie tempeste di pioggia con il rischio di allagamenti locali, con precipitazioni che potrebbero raggiungere addirittura i 150 litri di pioggia in sole 24 ore, soprattutto nelle regioni del Lazio, Campania e Calabria.

Nei giorni successivi, a causa del passaggio di un fronte freddo, le temperature crolleranno drasticamente su tutto il territorio italiano, con valori molto al di sotto delle medie climatiche. Nel Centro-Nord, si prevedono gelate estese fino alle pianure durante le notti e le prime ore del mattino.

Ma le sorprese non finiscono qui, poiché tra Venerdì 1 e Sabato 2 Dicembre un secondo impulso perturbato potrebbe raggiungere l'Italia, portando ulteriori intense precipitazioni. Nonostante le incertezze dovute alla distanza temporale, sembra che il periodo freddo e instabile possa continuare, con il rischio di nuove nevicate fino alle pianure, specialmente nella Valpadana centro-occidentale, e non si può escludere la possibilità di neve anche in alcuni settori dell’Emilia-Romagna.

Continueremo a tenervi aggiornati su queste previsioni nei nostri prossimi report. (iLMeteo)

