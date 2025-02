Previsioni Meteo: il blocco russo-scandinavo porta freddo e instabilità, attese nuove piogge e neve – tutti i dettagli

La prossima settimana sarà caratterizzata da un'importante dinamica atmosferica, con il blocco russo-scandinavo che guiderà un flusso di correnti fredde e instabili verso l'Europa centro-occidentale, influenzando anche l'Italia. Questo scenario manterrà attivo un lungo canale depressionario che dall'Atlantico si estenderà fino all'Europa orientale, determinando condizioni di maltempo sul nostro Paese.

Il ruolo del blocco russo-scandinavo e l'instabilità atmosferica

L'alta pressione posizionata tra la Scandinavia e la Russia fungerà da barriera per le correnti atlantiche, consentendo l'afflusso di aria fredda di origine artica continentale. Tuttavia, la mancanza di un blocco atlantico completo lascerà aperto un varco tra l'aria fredda da est e quella più mite di matrice oceanica. Questo determinerà il continuo sviluppo di depressioni in transito sull'Europa, con conseguenti effetti anche in Italia.

Evoluzione meteorologica della settimana

Lunedì: prime piogge e neve sulle Alpi

La giornata di lunedì vedrà condizioni di cielo coperto al Nord con piogge intermittenti e deboli nevicate sulle Alpi a quote medie (1100-1300m). Al Centro si registreranno nubi irregolari con possibili deboli precipitazioni sulla fascia tirrenica, mentre al Sud prevarranno condizioni più soleggiate con residue piogge. Le temperature saranno in lieve calo e i venti soffieranno prevalentemente da est.

Martedì: peggioramento al Centro-Nord

L'instabilità si estenderà a tutto il Centro, con un aumento delle precipitazioni che interesseranno il Nord e parte del Centro Italia. Sono attese piogge sparse e nevicate sui rilievi alpini e appenninici a quote comprese tra 1200 e 1400 metri. Al Sud il cielo sarà ancora poco nuvoloso con fenomeni isolati. Le temperature rimarranno stazionarie, mentre i venti saranno orientali o meridionali.

Mercoledì: nuova depressione in arrivo

Un'area di bassa pressione in ingresso dal Mediterraneo occidentale porterà un ulteriore peggioramento, con fenomeni diffusi soprattutto al Centro-Nord. Le precipitazioni potranno essere moderate, con neve sui rilievi montuosi. Le temperature subiranno un lieve rialzo, mentre la ventilazione tenderà a rinforzarsi.

Seconda parte della settimana: instabilità persistente

Nel corso della seconda metà della settimana, l'Italia potrebbe essere ancora influenzata dalla depressione mediterranea, mantenendo condizioni instabili o perturbate. Tuttavia, la distribuzione e l'intensità dei fenomeni restano ancora da definire. Le temperature non dovrebbero subire variazioni significative, ma potrebbero diminuire nel weekend in modo più marcato.

Conclusioni

L'Italia si prepara dunque a una settimana caratterizzata da instabilità diffusa, con piogge, neve sui rilievi e un'alternanza di masse d'aria fredda e più temperata. La previsione dettagliata dei fenomeni sarà aggiornata nei prossimi giorni per definire con maggiore precisione l'evoluzione atmosferica. (3Bmeteo)