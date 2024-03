Previsioni Meteo: il ciclone del weekend porta pioggia e neve

Questo fine settimana le previsioni meteo annunciano il ritorno di condizioni di forte maltempo, con l'arrivo di un nuovo ciclone carico di pioggia e neve. Diverse regioni italiane, già toccate dalle recenti avversità climatiche, si preparano ad affrontare ulteriori precipitazioni.

Nonostante il precedente sistema ciclonico che ha colpito ampie zone del nostro paese stia migrando verso le isole elleniche, un modello ciclonico persistente continuerà a influenzare l'Italia, precludendo un miglioramento del clima. Già da venerdì 1 marzo si prevede un marcato peggioramento delle condizioni meteo che persisterà nel corso del fine settimana.

Sabato 2 marzo si distinguerà come il giorno meno turbolento, tuttavia non rappresenterà un'autentica pausa dal maltempo. Il Nord Italia dovrà aspettarsi ancora precipitazioni, in particolare sulle zone alpine e prealpine, e fenomeni intermittenti che interesseranno anche la Valle Padana. Da tenere sotto osservazione la quota neve sulle Alpi, che si abbasserà gradualmente.

Al Centro e al Sud, le precipitazioni saranno occasionali e si concentreranno principalmente sull'alta Toscana, il basso Lazio e le coste tirreniche della Calabria.

Per la giornata di Domenica 3 marzo è prevista l'entrata in scena di una perturbazione vigorosa, accompagnata da un vortice ciclonico sul Mar di Liguria. Fin dalla tarda mattinata di questa festiva, il Nordovest inizierà a registrare piogge e nevicate abbondanti sulle Alpi, specialmente al di sopra degli 800-1000 metri. Il maltempo si propagherà nella serata al resto del Nord, e poi toccherà anche Toscana, Sardegna, Lazio e Umbria con rovesci intensi. Le altre aree potranno invece godere di un clima asciutto, soleggiato e relativamente mite.(iLMeteo)

in aggiornamento