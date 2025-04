Previsioni Meteo Italia: breve tregua, ma in arrivo forti temporali e grandinate con aria fredda dal Nord Atlantico

Un campo di alta pressione regala qualche ora di stabilità, ma è solo una breve parentesi: una perturbazione atlantica si avvicina minacciosa, pronta a riportare forti temporali, grandinate e un deciso calo delle temperature su gran parte della Penisola.

Situazione attuale:

Mentre un piccolo vortice ciclonico mediterraneo si allontana verso Creta, sull’Italia si estende un debole campo di alta pressione, espressione marginale dell’anticiclone delle Azzorre. I valori barici si attestano intorno ai 1016 hPa, garantendo una parziale stabilità atmosferica. Tuttavia, questa quiete è destinata a svanire rapidamente: un nucleo di aria fredda in discesa dal Nord Atlantico è pronto a innescare una nuova fase di maltempo.

Evoluzione prossime ore:

La giornata di oggi, martedì 22 aprile, si presenterà in prevalenza soleggiata soprattutto nelle regioni settentrionali e centrali, sebbene non mancheranno velature e locali annuvolamenti al Centro-Sud. Nel pomeriggio, possibili rovesci temporaleschi isolati interesseranno le zone interne della Sardegna, l’Appennino centrale e meridionale, nonché le Alpi orientali. In serata e durante la notte, i primi segnali del peggioramento con temporali sparsi tra Lombardia e Triveneto. Le temperature saranno in lieve aumento, specie al Nord, con ventilazione da Maestrale debole o moderata e mari generalmente mossi.

Mercoledì 23 aprile: peggioramento in atto

Sin dal mattino, instabilità diffusa al Nord, in particolare tra Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna, dove saranno possibili rovesci e temporali anche intensi. Qualche pioggia sporadica potrebbe comparire anche sulle regioni meridionali. Nel pomeriggio, attesa una decisa intensificazione dei fenomeni sull’arco alpino centro-orientale, lungo tutta la dorsale appenninica e nelle aree interne della Sicilia. I temporali, spesso accompagnati da grandinate, potranno estendersi fino all’Emilia Romagna e alle regioni adriatiche. In serata, occhi puntati sul Nordovest: previsti temporali localmente forti. Ventilazione in rotazione dai quadranti sudoccidentali e mari ancora mossi.

Giovedì 24 aprile: fase clou del maltempo

Il cuore della perturbazione atlantica raggiunge il nostro Paese, generando un minimo di bassa pressione che attraverserà rapidamente l’Italia da nord a sud. Già al mattino, temporali diffusi su Nord e Centro Italia; nel pomeriggio-sera i fenomeni si estenderanno anche al Sud peninsulare. Saranno possibili nubifragi localizzati e grandinate. Sardegna e Sicilia dovrebbero rimanere ai margini del peggioramento. Le temperature caleranno sensibilmente su tutto il territorio, con venti forti tra Ovest e Nordovest e mari molto mossi o agitati.