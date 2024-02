Previsioni meteo per l'ultimo Weekend del 2023. Tuti i dettagli

Ecco come si concluderà l'anno: cambiamenti nel meteo per il 30-31 dicembre



L'aggiornamento sulla previsione del tempo per l'ultimo weekend del 2023, con un'attenzione particolare a San Silvestro.

Attualmente, l'Italia è influenzata da un vasto campo anticiclone che sta mantenendo le condizioni meteo-climatiche stabili, e in alcune regioni, addirittura miti e soleggiate. Tuttavia, come spesso accade con le alte pressioni invernali prolungate, le nebbie sono tornate in alcune aree della Valle Padana, insieme alle nubi basse e marine in Liguria e in molte parti del Centro Italia, specialmente lungo le coste tirreniche, dove si verificano occasionali pioviggini.

Questa situazione statica continuerà fino alla prima parte del weekend, con un possibile cambiamento in vista tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024.

Sabato 30 Dicembre segnerà l'inizio del cambiamento dell'alta pressione. Il cielo sarà prevalentemente coperto in quasi tutte le regioni, con nebbie locali nella Valle Padana e deboli precipitazioni previste tra Liguria e Toscana. Tuttavia, sulle Alpi e sui rilievi del Sud, il tempo rimarrà più soleggiato. Le temperature non subiranno variazioni significative.

Arriviamo poi a Domenica 31 Dicembre, il giorno di San Silvestro, quando una modesta perturbazione atlantica, spinta da forti venti di Libeccio, causerà un moderato peggioramento del tempo nelle regioni settentrionali, con precipitazioni irregolari previste nel pomeriggio e neve sulle Alpi sopra i 900-1000 metri.

Nella serata, ci aspettiamo un peggioramento anche nelle regioni tirreniche con piogge sparse. Sul versante adriatico, al Sud e sulle isole maggiori, il tempo sarà più stabile, con possibili schiarite e un moderato aumento delle temperature, soprattutto durante il giorno. (iLMteo)

In aggiornamento