Previsioni meteo. maltempo in arrivo: pioggia, neve e rischio alluvioni nella prossima settimana!

Meteo Allerta: torna il maltempo con pioggia e neve nella prossima settimana! rischio alluvioni da tenere d'occhio

La prossima settimana sarà caratterizzata da un ritorno del maltempo in Italia, e non si tratterà solo di pioggia, ma anche di neve. Questa situazione meteorologica è il risultato di imponenti movimenti a scala emisferica che favoriranno l'arrivo di una massa d'aria fredda proveniente direttamente dal Nord Europa. Si prevede persino la formazione di un Ciclone Mediterraneo, e purtroppo, non possiamo escludere il rischio di alluvioni, almeno in alcune parti del nostro Paese.

La settimana inizierà con una notevole instabilità: già a partire da lunedì 20 novembre, una potente depressione spinta da masse d'aria di origine polare-marittima porterà un drastico cambiamento delle condizioni meteorologiche su scala continentale. È importante prestare attenzione, poiché le correnti fredde provenienti dalla Porta del Rodano favoriranno la formazione di un Ciclone Mediterraneo, portando a precipitazioni intense, anche sotto forma di nubifragi e violente raffiche di vento.

Tuttavia, gli sguardi saranno puntati soprattutto a partire da martedì 21 novembre, quando entreremo nella fase critica del maltempo. L'aria fredda interagirà con il calore latente ancora presente nei nostri mari, una combinazione potenzialmente esplosiva che potrebbe causare eventi meteorologici estremi come nubifragi e venti forti.

Gli ultimi aggiornamenti meteo hanno confermato che le zone più a rischio saranno probabilmente le due Isole Maggiori e gran parte del Centro-Sud. Uno dei maggiori pericoli con questo tipo di sistemi perturbati è la possibile persistenza dei fenomeni temporaleschi che potrebbero colpire la stessa regione per molte ore o giorni, aumentando il rischio di alluvioni improvvise.

Anche se manca ancora un po' di tempo, come consueto in questi casi, si invita alla massima prudenza. Tuttavia, i segnali dai modelli meteorologici sono piuttosto convergenti: il maltempo potrebbe fare il suo ritorno in Italia. Sarà prevalentemente pioggia, ma è importante tenere d'occhio il calo delle temperature, che potrebbe portare la neve a quote relativamente basse. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni meteorologiche. (Fonte: iLMeteo)

[Aggiornamento in corso]