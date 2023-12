Meteo: un autunno che sembra estate: previsioni, dettagli e implicazioni di un fenomeno climatico anomalo

Ondata di calore africana invade l'Italia: weekend da record con temperature fino a 33°c"

Il weekend si preannuncia come uno dei più caldi di ottobre. Nonostante siamo in pieno autunno, le temperature estive domineranno il fine settimana.

Esaminiamo le previsioni meteo e in particolare dove si registreranno le temperature più alte il 7 e l'8 ottobre. Sul Mediterraneo, è evidente un'ampia area di alta pressione subtropicale, conosciuta come Apollo, che ha il suo epicentro sulla Francia. Nel frattempo, le depressioni atmosferiche si spostano a latitudini più settentrionali, lasciando l'autunno vero e proprio a quelle zone.

In Italia, quindi, ci aspetta un fine settimana prevalentemente soleggiato e molto caldo. Le temperature notturne e mattutine rimarranno relativamente fresche, ma durante il giorno sembrerà di essere in piena estate. Unica eccezione potrebbe essere sabato 7, quando Calabria e Sicilia potrebbero vedere qualche nuvola e brevi piogge leggere.

La domenica 8 sarà simile, con temperature che potrebbero superare i 30-31°C, specialmente nelle aree interne del Centro Italia.

Antonio Sanò, fondatore di www.iLMeteo.it, ha fornito ulteriori dettagli sulla situazione climatica attuale. Le temperature massime aumenteranno di 3-4°C entro lunedì 9 ottobre. Settembre 2023 è stato il più caldo mai registrato, sia a livello globale che in Europa, con un aumento di temperatura di +0,93°C e +2,51°C rispetto alla media degli ultimi 30 anni, rispettivamente.

Questo trend di calore persisterà in Italia fino a metà mese o oltre. L'alta pressione africana si estenderà anche al Nord Europa, portando clima estivo anche in Inghilterra e Olanda. In Italia, ci aspettiamo record di temperatura tra domenica e lunedì, con picchi di 32-33°C in diverse città.

Tuttavia, questo caldo anomalo è dannoso per la natura. Mentre da un lato ci permette di godere di un weekend al mare o in montagna, dall'altro è un disastro per flora e fauna. Ad esempio, funghi e castagne soffrono del clima caldo e secco, e gli animali che vanno in letargo avranno periodi di riposo sempre più brevi e problematici a causa delle alte temperature.

