Previsioni Meteo: Pasqua e Pasquetta 2025, ombrelli protagonisti in alcune regioni – ecco dove splenderà il sole

Un nuovo peggioramento del tempo si prepara a condizionare le giornate di Pasqua e Pasquetta 2025 in Italia. Una depressione ben strutturata nei pressi del Golfo di Biscaglia ha già portato maltempo su Spagna, Francia e Regno Unito. In Italia, la fase prefrontale si manifesta con nuvolosità crescente soprattutto sul Nord e sul versante tirrenico, ma la giornata odierna resterà in gran parte stabile e soleggiata.

Il vero cambiamento arriverà nella giornata di Pasqua, quando la perturbazione attraverserà parte del nostro Paese portando piogge, temporali anche forti e un deciso rinforzo dei venti. Tuttavia, non tutta l’Italia sarà coinvolta: a farne le spese saranno principalmente le regioni occidentali e insulari.

Meteo Pasqua 2025: pioggia intensa al Nordovest e in Sardegna, più sole al Sud

Nord : cieli molto nuvolosi su Piemonte, Liguria e Lombardia, con rovesci e temporali che dal pomeriggio si estenderanno verso il Triveneto. I fenomeni potranno essere localmente intensi, con accumuli fino a 70/80 mm in 24 ore, specie su Liguria di Levante, alta Lombardia e basso Piemonte.

: cieli molto nuvolosi su Piemonte, Liguria e Lombardia, con rovesci e temporali che dal pomeriggio si estenderanno verso il Triveneto. I fenomeni potranno essere localmente intensi, con in 24 ore, specie su Liguria di Levante, alta Lombardia e basso Piemonte. Centro : condizioni instabili sulla Toscana , dove si prevedono temporali localmente intensi (fino a 50 mm). Sulle restanti regioni centrali prevale una nuvolosità diffusa, con cieli spesso coperti ma con bassa probabilità di pioggia .

Sud : maltempo più marcato sulla Sardegna , con rovesci anche forti. Sul resto del Meridione nuvolosità medio-alta in aumento, ma con fenomeni scarsi o del tutto assenti. Temperature in rialzo lungo il medio Adriatico e al Sud. Venti moderati di Scirocco , mari mossi o molto mossi .

Meteo Pasquetta 2025: il fronte si spezza, instabilità residua ma anche spazi soleggiati

Nord : la perturbazione si attenua, lasciando spazio a una nuvolosità variabile con fenomeni isolati tra Emilia Romagna e Triveneto . Più stabile e soleggiato al Nordovest. Nel pomeriggio possibile qualche piovasco su Alpi orientali e Appennino settentrionale .

Centro : residua instabilità al mattino su alta Toscana, poi ampie schiarite. Tuttavia, non mancherà qualche temporale pomeridiano lungo la dorsale appenninica .

: residua instabilità al mattino su alta Toscana, poi ampie schiarite. Tuttavia, non mancherà qualche . Sud : piogge e temporali in esaurimento in Sardegna , peggiora invece in Sicilia nel pomeriggio con rovesci sparsi. Sulle altre regioni nuvolosità variabile con isolati fenomeni pomeridiani sull’Appennino Campano-Lucano. Temperature in calo sui settori occidentali, venti settentrionali moderati , mari ancora mossi.

Allerta meteo oggi, 20 aprile 2025: rischio idraulico elevato in Emilia e Lombardia

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso avvisi di criticità idraulica per diverse aree del Nord Italia:

Allerta Rossa (Elevata criticità) : Emilia Romagna: Pianura reggiana di Po, Pianura piacentino-parmense Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, centro-orientale

: Allerta Arancione (Moderata criticità) : Emilia Romagna: Costa e pianura ferrarese Lombardia: Bassa pianura orientale e occidentale

: Allerta Gialla (Ordinaria criticità) : Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione, Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco, Basso Adige

Conclusione

Pasqua 2025 sarà segnata dal ritorno dell’instabilità, con maltempo soprattutto al Nordovest, Toscana e Sardegna. Meglio andrà al Sud, dove resisteranno condizioni più miti e asciutte, almeno fino a Pasquetta. Si raccomanda attenzione nelle aree soggette ad allerta e costante aggiornamento tramite i canali ufficiali per eventuali evoluzioni.