Previsioni Meteo: pioggia, freddo e neve in arrivo, ma con tendenza al miglioramento da giovedì. Le previsioni fino a venerdì

Il maltempo continua a interessare molte regioni italiane, con piogge, grandinate e nevicate che caratterizzeranno ancora le prossime ore.

Una circolazione ciclonica in discesa verso la Grecia, alimentata da correnti fredde di Grecale e Tramontana, sta mantenendo un quadro meteorologico instabile e piuttosto rigido per il periodo.

Nevicate al Nordovest, instabilità diffusa su gran parte del Centro-Sud

Nelle prime ore della giornata, le condizioni più critiche si registreranno sul Nordovest, in particolare sul Piemonte occidentale e sulle aree alpine e prealpine.

In queste zone sono previste nevicate anche consistenti, con fiocchi attesi intorno ai mille metri di quota, specialmente su Cuneese, Biellese e Torinese.

Sul versante ligure di ponente si attendono deboli piogge sparse, che potranno estendersi alle province centro-occidentali della Lombardia e ad alcune zone dell’Emilia-Romagna, in particolare lungo la fascia pedemontana.

Il cielo si presenterà coperto, con nubi compatte e una generale sensazione di freddo, acuita dalla presenza di venti orientali a tratti moderati.

Al Sud temporali intensi e grandine, neve in Appennino oltre i 1600 metri

Nel corso della giornata, anche il Centro e il Sud Italia saranno interessati da condizioni meteo instabili.

Dopo una mattinata caratterizzata da piovaschi e rovesci irregolari, il pomeriggio vedrà un peggioramento più marcato al Sud.

Le regioni maggiormente esposte saranno Campania, Basilicata, Calabria tirrenica e Puglia settentrionale, dove potranno verificarsi temporali di forte intensità accompagnati da raffiche di vento e locali grandinate.

I fenomeni saranno più probabili nelle aree interne ma non si escludono episodi anche lungo le coste.

La neve tornerà a imbiancare l’Appennino centrale e meridionale, seppur a quote piuttosto elevate, generalmente oltre i milleseicento o millesettecento metri.

Accumuli modesti ma significativi sono attesi sui rilievi di Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata.

Tendenza verso un miglioramento da giovedì

A partire dal tardo pomeriggio di mercoledì, si intravedono i primi segnali di miglioramento grazie all’avvicinarsi da sudovest di un promontorio di alta pressione di origine subtropicale.

Questo favorirà un progressivo diradamento delle nubi e una graduale attenuazione dei fenomeni.

Le schiarite inizieranno a farsi più ampie al Nord e poi anche al Centro, mentre qualche residuo rovescio potrà ancora persistere sulle estreme regioni meridionali.

Durante la notte, l’aumento della pressione atmosferica garantirà un miglioramento più evidente su gran parte del territorio nazionale.

Le condizioni meteo saranno più stabili e miti almeno fino a venerdì, con un graduale rialzo delle temperature e cieli più sereni.

Allerta gialla per mercoledì 2 aprile: attenzione a rischio idraulico, idrogeologico e temporali in diverse regioni

La Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per la giornata di mercoledì 2 aprile, a causa del rischio idraulico, temporali intensi e dissesto idrogeologico.

Regioni e zone interessate:

Basilicata

Rischio idraulico: zone Basi-E1 e Basi-C

Rischio temporali e idrogeologico: zone Basi-A1, A2, B, C, D, E1, E2

Calabria

Rischio idraulico, temporali e idrogeologico: versanti ionici e tirrenici centro-settentrionali e meridionali

Puglia

Rischio temporali e idrogeologico: Gargano e Tremiti, Tavoliere, Subappennino Dauno, Puglia centrale Bradanica, Basso Fortore, Basso Ofanto

Abruzzo

Rischio idrogeologico: bacini del Tordino e Vomano, bacino dell’Aterno, Marsica, bacino del Pescara, alto e basso bacino del Sangro

Si raccomanda massima attenzione soprattutto nelle aree montane, collinari e costiere esposte ai fenomeni intensi.

Resta attivo il monitoraggio da parte delle autorità locali.

Parole chiave ottimizzate per i motori di ricerca: previsioni meteo Italia, pioggia e neve oggi, allerta meteo Protezione Civile, temporali Sud Italia, freddo anomalo aprile, tendenza meteo venerdì, clima instabile Italia