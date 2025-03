Previsioni Meteo. Primo weekend di marzo con nuovo peggioramento.

Tornano piogge e neve con temperature in calo. Instabilità concentrata sabato al Centro-Nord, domenica sulle adriatiche.

Situazione. Un impulso instabile in azione sull'alto Tirreno determina un progressivo deterioramento del tempo oggi, venerdì, su Levante Ligure, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Si tratta di un fronte che precede la discesa di un impulso freddo dal Nord Europa e che già sabato sarà causa di un ulteriore guasto su buona parte delle regioni centro-settentrionali. L'aria fredda che spingerà il fronte verso sud favorirà inoltre l'abbassamento della quota neve anche sotto i 1000m al Nord.

Domenica l'aria fredda raggiungerà il Centro-Sud Italia, seppur in parte smorzata, richiamata da un vortice in movimento retrogrado dalla Francia verso la Spagna. Il flusso di correnti nordorientali concentrerà l'instabilità soprattutto sul versante adriatico, con la neve che cadrà sui rilievi dell'Appennino centro-settentrionale. Maggiormente riparate saranno invece le regioni del versante tirrenico, dove il tempo risulterà più stabile. Ecco intanto il dettaglio previsionale per il weekend:

Meteo sabato. Al Nord schiarite su Ponente Ligure e gradualmente sul Triveneto, altrove nuvoloso con piogge sparse su Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Neve dagli 800/1000m. In serata fenomeni in attenuazione su gran parte dei settori, ad eccezione di basso Piemonte ed Emilia Romagna. Al Centro piogge e rovesci sparsi al mattino su medio-alta Toscana e Marche, in estensione in giornata fino a Lazio e Abruzzo, debolmente all'Umbria. Neve sull'Appennino dai 1000/1500m. Al Sud poco o parzialmente nuvoloso, nubi in aumento in giornata su Campania e alta Puglia con qualche debole pioggia o pioviggine entro sera. In Sardegna instabile con piogge e temporali intermittenti. Temperature in calo al Centro-Nord.

Meteo domenica. Al Nord addensamenti su Liguria, Piemonte ed Emilia Romagna in graduale diradamento in giornata. Ampie schiarite sin dal mattino su Alpi, Lombardia e Triveneto. Al Centro nuvoloso su Toscana e regioni adriatiche con piogge sparse più frequenti su Marche e Abruzzo e neve dai 1200/1300m, ma fenomeni in attenuazione in giornata. Più soleggiato e asciutto sul Lazio. Al Sud instabile su Puglia e Lucania con piogge e rovesci intermittenti, in estensione in serata alla Calabria ionica; più soleggiato e asciutto su Campania e Calabria tirrenica. In Sicilia nubi sparse in intensificazione in giornata, con qualche pioggia sulle aree centro-meridionali. In Sardegna instabile con piogge e rovesci sul versante tirrenico, a tratti temporaleschi. Temperature in aumento sul medio-basso Tirreno.