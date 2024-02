Previsioni Meteo. “Pulcinella" porta un Carnevale di precipitazioni – Il ciclone che spezza la siccità

Imminente svolta meteo: in arrivo il riscatto pluviale dell'inverno

Dopo una serie di mesi insolitamente aridi, con precipitazioni scarse e termometri che flirtavano con i record, la scena meteo italiana è pronta per una drammatica rivoluzione. Gli ultimi bollettini confermano un'imminente ribalta atmosferica, promettendo un ritorno in grande stile di piogge e neve in quota, a partire da questo Venerdì, 9 Febbraio, estendendosi per l'intero weekend.

In un atto quasi teatrale, ben adatto al periodo carnevalesco, il ciclone "Pulcinella" farà il suo ingresso trionfale, trainato da correnti fredde e turbolente provenienti dal Nord Europa. Questa massa d'aria sarà la regista di un copioso sipario di precipitazioni, intensificate dagli umidi soffi di Scirocco.

Statistiche climatiche di rilievo:

Il confronto con gli anni precedenti è sconcertante. Presentiamo una mappa dettagliata delle cumulate di pioggia previste, che anticipano accumuli fino a 200 mm sulle Alpi in pochi giorni - cifre che di norma sarebbero distribuite su un'intera stagione invernale. La parte settentrionale e i lidi tirrenici saranno i protagonisti di questa fenomenologia, con un persistere delle piogge che promette di rompere un lungo digiuno idrico.

Il rischio ora è di un'improvvisa e massiccia discesa delle acque non cadute negli ultimi mesi, potenzialmente nel giro di ore o giorni. Questo potrebbe innescare episodi di allagamenti e frane, uno scenario che la cronaca recente ci ha già tristemente illustrato. Le Alpi si preparano a vestire un candido mantello nevoso; sarà cruciale monitorare il pericolo di valanghe, amplificato dall'imponente accumulo di neve fresca in arrivo.

Mentre ci avviciniamo a questo fine settimana, è vitale prestare attenzione alle indicazioni delle autorità locali e mantenere un occhio vigile sull'evoluzione della situazione. Il "Pulcinella" meteo potrebbe portare sorprese sia festose che austere, ma una cosa è certa: l'attesa pioggia dell'inverno sta finalmente per fare il suo grande ingresso. (iLMeteo)

In aggiornamento