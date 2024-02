Previsioni meteo per San Silvestro e Capodanno: pioggia e neve in arrivo, Ecco Dove

Analisi delle condizioni attuali e prospettive per l'inizio del 2024

Situazione attuale - Attualmente, gran parte dell'Italia è influenzata da un anticiclone che sta garantendo un clima stabile. Tuttavia, alcune regioni non hanno cieli completamente sereni. La Valle Padana e alcune aree del Centro, in particolare la costa tirrenica, sono coperte da nebbie o nubi basse, tipiche delle alte pressioni invernali. In Liguria, invece, un denso strato di nubi copre gran parte del territorio.

Previsioni per San Silvestro e Capodanno - Le previsioni si concentrano sul 31 Dicembre, giorno di San Silvestro, quando una perturbazione atlantica porterà un peggioramento del tempo, soprattutto al Nord. Nelle regioni settentrionali, ci saranno piogge sparse, con precipitazioni più intense in Liguria, nelle aree prealpine e nel Triveneto. Sopra i 1300 metri sulle Alpi, ci saranno anche nevicate.

Il Centro-Sud rimarrà più stabile e asciutto, con cieli non completamente limpidi. Verso sera, potrebbe verificarsi pioggia in alcune parti del medio/basso Tirreno, come il Lazio e la Campania.

Il 1° Gennaio, i venti cambieranno direzione, soffiando da Libeccio e intensificandosi lungo la costa tirrenica. Le temperature non subiranno variazioni significative.

Previsioni per il 2023-2024 - Per quanto riguarda il 2023-2024, ci sarà un ciclone nel Mare del Nord e un'alta pressione nordafricana sul Mediterraneo. Questa configurazione porterà caldo anomalo sull'Europa meridionale, gelo intenso nel nord della Scandinavia, maltempo tra Svezia e Danimarca e forte vento in Inghilterra, Francia, Belgio ed Olanda.

In Italia, al momento del brindisi di mezzanotte, il Nord potrebbe avere condizioni più instabili, mentre altrove il tempo sarà mite e prevalentemente anticiclonico. Al mattino, la maggior parte delle zone rimarrà asciutta, ma nel pomeriggio e in serata si prevedono nevicate sulle Alpi e piogge in Liguria, Toscana e sul versante tirrenico.

Per la mezzanotte, è consigliabile tenere gli ombrelli a portata di mano in alcune città come Genova, Milano, Venezia, Trieste, Firenze, Roma e Napoli. Le temperature oscilleranno dai 7°C di Milano e Venezia ai 12°C di Firenze, Roma e Napoli, toccando anche i 15°C in Sicilia.

Inizio del 2024 - Il 2024 inizierà con temperature insolitamente elevate, persino in montagna, sulla dorsale appenninica. Sul le Alpi, si prevedono nevicate fino a circa 1300 metri di quota dal 31 dicembre al Primo Gennaio, un'ottima notizia per gli amanti della montagna e dello sci.

Prima del 31 Dicembre, ci saranno altri 3 giorni con cieli grigi in pianura e sole in montagna, con un anticiclone nordafricano che manterrà un tempo piuttosto stabile fino a Domenica (esclusa), con schiarite più ampie al Sud e sul versante adriatico.

In conclusione, il 2024 inizierà con un periodo insolitamente caldo, anche se ci saranno ancora alcune nevicate sulle Alpi. Quindi, il brindisi per l'anno nuovo sarà decisamente "molto tiepido" rispetto agli anni precedenti. (iLMeteo)





In aggiornamento