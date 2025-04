Previsioni Meteo: Settimana Santa all'insegna del maltempo, rischio nubifragi fino a venerdì

Come previsto, la Settimana Santa 2025 prosegue all'insegna di una marcata instabilità meteorologica con piogge intense, temporali e nubifragi che continueranno almeno fino a venerdì. Una vasta saccatura di origine atlantica, alimentata da aria polare groenlandese, si è infatti stabilizzata sul Mediterraneo occidentale, causando fenomeni violenti soprattutto nelle regioni centro-settentrionali italiane.

Fino a venerdì rischio elevato per piogge e nubifragi

Nelle prossime ore, le precipitazioni saranno particolarmente abbondanti, tanto che in alcune zone gli accumuli potrebbero raggiungere i 400 mm, superando addirittura le medie mensili. L'allerta è alta soprattutto per il Nord-Ovest, Emilia Romagna, Nord-Est e regioni centrali tirreniche come Toscana, Lazio e Umbria.

Martedì nero per il Nord-Est e regioni centrali

Oggi, martedì 15 aprile 2025, è prevista una situazione critica in particolare per Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria ed Emilia Romagna, con accumuli che potranno superare localmente i 120 mm nelle 24 ore. Intensi nubifragi sono attesi anche sulle Prealpi lombarde e piemontesi, dove potranno cadere fino a 80 mm di pioggia.

Allerta Gialla diffusa su molte regioni

La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta gialla per rischio idraulico in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana e Umbria, con particolare attenzione a fiumi e torrenti che potrebbero raggiungere livelli critici. Sono inoltre sotto monitoraggio stretto le aree a rischio idrogeologico del Lazio, Marche, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Rischio temporali anche al Sud

Sebbene il Sud Italia sia al momento meno coinvolto, oggi si registrano condizioni di instabilità in Campania, Molise e Abruzzo, con temporali isolati ma localmente intensi. Venti sostenuti di Scirocco porteranno ancora pulviscolo sahariano soprattutto sulle regioni meridionali, mentre i mari rimarranno molto mossi o agitati.

Temperature stabili, ma attenzione massima almeno fino a venerdì

Nonostante la forte perturbazione, non sono previste significative variazioni delle temperature. Tuttavia, l'intensità e la durata delle piogge richiedono massima attenzione almeno fino alla giornata di venerdì, quando si attende un lieve miglioramento.

In conclusione, è fortemente consigliato monitorare con attenzione le comunicazioni della Protezione Civile e le previsioni aggiornate, adottando tutte le misure preventive necessarie per limitare eventuali disagi o rischi legati al maltempo persistente.